Під Бахмутом обірвалося життя Героя з Волині В’ячеслава Жданюка

В’ячеслав Жданюк.



Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.



«На жаль, маємо ще одну важку втрату для нашої громади», - йдеться у повідомленні.



Під час виконання бойового завдання, щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області загинув Захисник України Жданюк В'ячеслав Петрович, житель села Лище.



«Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Вічна слава й пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.



Про деталі зустрічі та чин поховання воїна повідомлять додатково.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками біля села Кліщіївка, що поблизу Бахмута на Донеччині, загинув волинянинПро це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.«На жаль, маємо ще одну важку втрату для нашої громади», - йдеться у повідомленні.Під час виконання бойового завдання, щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області загинув Захисник України Жданюк В'ячеслав Петрович, житель села Лище.«Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Вічна слава й пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.Про деталі зустрічі та чин поховання воїна повідомлять додатково.

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