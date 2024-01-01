Синоптики: підтоплення на півночі Волині посилиться





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Синоптики зазначаються, що 30 ciчня – 2 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться послаблення та мiсцями очищення рiчок вiд льоду, поступовий пiдйом рiвнiв води на 0.1-0.5 м над рiвнями 29 сiчня на 08 год.



«Вiдбуватиметься подальше затоплення заплав у Волинськiй, Рiвненськiй, Львiвськiй областях, сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi. Рівень небезпеки – перший, жовтий», - попередили в гідрометцентрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр із гідрометеорології опублікував попередження про гідрологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Синоптики зазначаються, що 30 ciчня – 2 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться послаблення та мiсцями очищення рiчок вiд льоду, поступовий пiдйом рiвнiв води на 0.1-0.5 м над рiвнями 29 сiчня на 08 год.«Вiдбуватиметься, Рiвненськiй, Львiвськiй областях, сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi. Рівень небезпеки – перший, жовтий», - попередили в гідрометцентрі.

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