Так ще не було: громада на Волині страждає від підтоплення. ВІДЕО





Як розповів Віктор Крисько, цьогоріч, як і торік, фіксують паводки великої інтенсивності.



Води у селі Заріка багато скрізь, і з’явилася вона через те, що через потепління після рясних снігопадів та сильних морозів із заплави вийшла річка Стохід, зазначив начальник 12-тої пожежно-рятувальної частини селища Любешів Олег Невірець.



Говорить: аби стримати потік води, рятували ситуацію, укріплюючи мішками з піском наявну дамбу та дорогу до неї.



Зі слів рятувальника, мішки впродовж двох днів вкладали для стримання води, котра перейшла через верх дамби.



"Приблизно десь вкладено 500 мішків. Це тут і далі там плюс ще боброві такі ями, через які проходить вода. Зимою працювати тут трошки складно", — сказав Олег Невірець.



Житель села Заріка, 56-річний Андрій Веремейчик розповів, що вода до його обійстя рухалася швидко і розташована поруч дамба не врятувала. Чоловік пригадав: так його село ще не затоплювало, хоча багато води було навесні 2011 року.



"За одну ніч повністю затопило. В нас то хата вища, але вода пішла через дамбу. А там дамба вся сточена, і тудою вода пішла. Там бобри поточили, там ямка на ямці, і тудою вода пішла. Вода скрізь тут затопила", — сказав волинянин.



Зараз на території Любешівської громади працює 10 насосних станцій. Воду відкачують щодня без вихідних, каже машиніст Іван Лопухович.



"Вони (станції — ред.) взимку постійно працюють. Якщо тут не відкачати днів два, то взагалі через береги вийде вода. Кожний день качаємо: зранку і ввечері. 2 тисячі кубів в годину бере. Вдень працює насосна станція 7-8 годин", — сказав працівник.



Затоплення полів і господарств у Любешівській громаді відбулося, коли за добу 10 січня річка Стохід піднялася на рекордні 11 сантиметрів, розповів начальник місцевої експлуатаційної дільниці Регіонального офісу водних ресурсів Віктор Крисько.



Торік, з його слів, у громаді вдалося почистити більш як 10 кілометрів каналів, відремонтувати понад два кілометри дамб та насоси.



"Того року в цю пору ми вже розкопували дамби, бо не вистачало в нас потужностей насосів для того, щоб відкачувати воду. З дамбами в нас зараз основна проблема — це бобри. Вони їх розкопують за рік так, що ми їх всю весну гатимо, поки не заробимо ті промоїни", — сказав Віктор Крисько.



У резервному фонді бюджету Любешівської громади на 2024 рік для боротьби з паводками та підтопленнями передбачили два мільйони гривень, говорить селищний голова Олег Кух. Запаслися мішками, пальним, піском, мотопомпами та технікою.



"Намагаємося бути готовими до таких ситуацій, намагаємося використовувати всі наявні сили і засоби для того, щоб якимось чином зменшити чи мінімізувати наслідки", — зазначив посадовець.



У Любешівській громаді наразі зареєстрували два звернення про підтоплення садиб у селах Заріка і Зарудчі, каже начальник центру безпеки громадян Любешівської селищної ради Михайло Денисюк.



Станом на 24 січня у Волинській області площа підтоплень становить 4 640 гектарів, додав заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Найближчими днями, з його слів, ситуація може погіршитися через потепління й опади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівській громаді Камінь-Каширського району станом на 24 січня залишаються підтопленими 2 700 гектарів сільськогосподарських угідь. Найскладніша ситуація у селі Заріка, де у воді три приватні садиби.Як розповів Суспільному начальник експлуатаційної дільниці Регіонального офісу водних ресурсів в області, цьогоріч, як і торік, фіксують паводки великої інтенсивності.Води у селі Заріка багато скрізь, і з’явилася вона через те, що через потепління після рясних снігопадів та сильних морозів із заплави вийшла річка Стохід, зазначив начальник 12-тої пожежно-рятувальної частини селища Любешів Олег Невірець.Говорить: аби стримати потік води, рятували ситуацію, укріплюючи мішками з піском наявну дамбу та дорогу до неї.Зі слів рятувальника, мішки впродовж двох днів вкладали для стримання води, котра перейшла через верх дамби."Приблизно десь вкладено 500 мішків. Це тут і далі там плюс ще боброві такі ями, через які проходить вода. Зимою працювати тут трошки складно", — сказав Олег Невірець.Житель села Заріка, 56-річний Андрій Веремейчик розповів, що вода до його обійстя рухалася швидко і розташована поруч дамба не врятувала. Чоловік пригадав: так його село ще не затоплювало, хоча багато води було навесні 2011 року."За одну ніч повністю затопило. В нас то хата вища, але вода пішла через дамбу. А там дамба вся сточена, і тудою вода пішла. Там бобри поточили, там ямка на ямці, і тудою вода пішла. Вода скрізь тут затопила", — сказав волинянин.Зараз на території Любешівської громади працює 10 насосних станцій. Воду відкачують щодня без вихідних, каже машиніст"Вони (станції — ред.) взимку постійно працюють. Якщо тут не відкачати днів два, то взагалі через береги вийде вода. Кожний день качаємо: зранку і ввечері. 2 тисячі кубів в годину бере. Вдень працює насосна станція 7-8 годин", — сказав працівник.Затоплення полів і господарств у Любешівській громаді відбулося, коли за добу 10 січня річка Стохід піднялася на рекордні 11 сантиметрів, розповів начальник місцевої експлуатаційної дільниці Регіонального офісу водних ресурсівТорік, з його слів, у громаді вдалося почистити більш як 10 кілометрів каналів, відремонтувати понад два кілометри дамб та насоси."Того року в цю пору ми вже розкопували дамби, бо не вистачало в нас потужностей насосів для того, щоб відкачувати воду. З дамбами в нас зараз основна проблема — це бобри. Вони їх розкопують за рік так, що ми їх всю весну гатимо, поки не заробимо ті промоїни", — сказав Віктор Крисько.У резервному фонді бюджету Любешівської громади на 2024 рік для боротьби з паводками та підтопленнями передбачили два мільйони гривень, говорить селищний голова Олег Кух. Запаслися мішками, пальним, піском, мотопомпами та технікою."Намагаємося бути готовими до таких ситуацій, намагаємося використовувати всі наявні сили і засоби для того, щоб якимось чином зменшити чи мінімізувати наслідки", — зазначив посадовець.У Любешівській громаді наразі зареєстрували два звернення про підтоплення садиб у селах Заріка і Зарудчі, каже начальник центру безпеки громадян Любешівської селищної ради Михайло Денисюк.Станом на 24 січня у Волинській області площа підтоплень становить 4 640 гектарів, додав заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Найближчими днями, з його слів, ситуація може погіршитися через потепління й опади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію