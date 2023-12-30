Велика Британія запропонувала Німеччині варіант передачі Україні ракет Taurus





Про це повідомляє



За даними німецького видання, своєю чергою Лондон планує надати Україні додаткові ракети Storm Shadow.



У публікації зазначається, що відповідний спосіб вийти з дилеми для Берліна щодо німецьких ракет Taurus обговорюється з британською стороною та розглядається вже кілька тижнів, і була надіслана відповідна пропозиція. Про це, зокрема, розповіли журналістам дипломати і урядовці.



"Місяцями точиться гостра суперечка навколо доставки німецьких крилатих ракет в Україну. Тепер є пропозиція від британців, яка може виручити канцлера (Німеччини Олафа Шольца, - ред.) з неприємностей", - йдеться у матеріалі.



Taurus для України

Нагадаємо, Україна раніше запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів ще минулого року. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти такої ідеї. Він переживає, що за допомогою подібного озброєння Україна може завдавати ракетних ударів по території Росії.



Днями Християнсько-демократичний союз прийняв рішення винести до Бундестагу питання передачі Taurus Україні, але проєкт не було підтримано.



Також раніше повідомлялося, що німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія запропонувала Німеччині придбання для себе далекобійних крилатих ракет Taurus, які тривалий час просить у Берліна українська сторона, але без позитивного результату.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.За даними німецького видання, своєю чергою Лондон планує надати Україні додаткові ракети Storm Shadow.У публікації зазначається, що відповідний спосіб вийти з дилеми для Берліна щодо німецьких ракет Taurus обговорюється з британською стороною та розглядається вже кілька тижнів, і була надіслана відповідна пропозиція. Про це, зокрема, розповіли журналістам дипломати і урядовці."Місяцями точиться гостра суперечка навколо доставки німецьких крилатих ракет в Україну. Тепер є пропозиція від британців, яка може виручити канцлера (Німеччини Олафа Шольца, - ред.) з неприємностей", - йдеться у матеріалі.Нагадаємо, Україна раніше запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів ще минулого року. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти такої ідеї. Він переживає, що за допомогою подібного озброєння Україна може завдавати ракетних ударів по території Росії.Днями Християнсько-демократичний союз прийняв рішення винести до Бундестагу питання передачі Taurus Україні, але проєкт не було підтримано.Також раніше повідомлялося, що німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

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