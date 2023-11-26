У Володимирі встановлюють особу молодика, який вкрав навушники в «Аврорі». ФОТО

У Володимирі встановлюють особу молодика, який вкрав навушники в «Аврорі». ФОТО
Правоохоронці Володимирського районного відділу поліції встановлюють особу (зображену на фото) яка причетна до вчинення крадіжки.

Про це повідомляють поліцейські на офіційній сторінці.

17 грудня 2023 року невідома особа з магазину "Аврора" в місті Володимир шляхом вільного доступу склоїла крадіжку навушників. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст 185 ч. 4 КК України.

"Поліцейські Володимира звертаються до громадян: якщо ви впізнали зловмисника, володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння злочину, прохання зателефонувати до поліції за телефоном 0 (63) 313 76 73 або 102. Анонімність гарантована", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, крадіжка, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі встановлюють особу молодика, який вкрав навушники в «Аврорі». ФОТО
Сьогодні, 05:28
На Харківщині впіймали зрадника, який працював на російську пропаганду
Сьогодні, 03:42
«Старий Луцьк» переміг «Політехніку-Галичину»
Сьогодні, 02:17
У США закінчилися гроші для допомоги Україні
Сьогодні, 01:15
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Знайшли 9-річного волинянина, який зник дорогою до школи Знайшли 9-річного волинянина, який зник дорогою до школи
08 січень, 20:24
На Волині знайшли військового, який самовільно залишив частину На Волині знайшли військового, який самовільно залишив частину
26 листопад, 2023, 15:19
Третій день не виходить на зв'язок: на Волині зникла безвісти 34-річна жінка Третій день не виходить на зв'язок: на Волині зникла безвісти 34-річна жінка
11 вересень, 2023, 14:12
Підозрюють у крадіжці: у Луцьку розшукують жінку. ФОТО Підозрюють у крадіжці: у Луцьку розшукують жінку. ФОТО
23 серпень, 2023, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі встановлюють особу молодика, який вкрав навушники в «Аврорі». ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
На Харківщині впіймали зрадника, який працював на російську пропаганду
Сьогодні, 03:42
 0
«Старий Луцьк» переміг «Політехніку-Галичину»
Сьогодні, 02:17
 0
У США закінчилися гроші для допомоги Україні
Сьогодні, 01:15
 0
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8