У Володимирі встановлюють особу молодика, який вкрав навушники в «Аврорі». ФОТО

Правоохоронці Володимирського районного відділу поліції встановлюють особу (зображену на фото) яка причетна до вчинення крадіжки.Про це повідомляють поліцейські на офіційній сторінці.17 грудня 2023 року невідома особа з магазину "Аврора" в місті Володимир шляхом вільного доступу склоїла крадіжку навушників. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст 185 ч. 4 КК України."Поліцейські Володимира звертаються до громадян: якщо ви впізнали зловмисника, володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння злочину, прохання зателефонувати до поліції за телефоном 0 (63) 313 76 73 або 102. Анонімність гарантована", - йдеться у дописі.