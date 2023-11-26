У Володимирі встановлюють особу молодика, який вкрав навушники в «Аврорі». ФОТО
Сьогодні, 05:28
Правоохоронці Володимирського районного відділу поліції встановлюють особу (зображену на фото) яка причетна до вчинення крадіжки.
Про це повідомляють поліцейські на офіційній сторінці.
17 грудня 2023 року невідома особа з магазину "Аврора" в місті Володимир шляхом вільного доступу склоїла крадіжку навушників. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст 185 ч. 4 КК України.
"Поліцейські Володимира звертаються до громадян: якщо ви впізнали зловмисника, володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння злочину, прохання зателефонувати до поліції за телефоном 0 (63) 313 76 73 або 102. Анонімність гарантована", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють поліцейські на офіційній сторінці.
17 грудня 2023 року невідома особа з магазину "Аврора" в місті Володимир шляхом вільного доступу склоїла крадіжку навушників. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст 185 ч. 4 КК України.
"Поліцейські Володимира звертаються до громадян: якщо ви впізнали зловмисника, володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння злочину, прохання зателефонувати до поліції за телефоном 0 (63) 313 76 73 або 102. Анонімність гарантована", - йдеться у дописі.
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