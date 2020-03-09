«Старий Луцьк» переміг «Політехніку-Галичину»

«Старий Луцьк» переміг «Політехніку-Галичину»
"Старий Луцьк" здобув перемогу в першому матчі баблу в Черкасах, здолавши в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Favbet Політехніку-Галичину з рахунком 96:89.

Про це йдеться на сайті Федерації баскетболу України.

Три з чотирьох десятихвилинок закінчилися на користь лучан -
Політехніка-Галичина — Старий Луцьк 89:96 (20:24, 23:17, 23:29, 23:26).

Варто зазначити, що найрезультативнішим гравцем "Старого Луцька" став новачок Кольченко, який до свого активу записав 34 очки та 4 підбирання.

25 січня лучани зіграють другий матч баблу проти БК «Рівне».

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Теги: Старий Луцьк, гра, баскетбол, перемога
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