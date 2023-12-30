У США закінчилися гроші для допомоги Україні

У США закінчилися гроші для допомоги Україні
Гроші для допомоги Україні закінчилися і США тепер не може постачати ракети і боєприпаси на торішньому рівні.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на щомісячній конференції 50 країн, що координують підтримку України, повідомляє "Кореспондент", посилаючись на інформагентство Associated Press.

"У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів", - наголосив американський посадовець.

ЗМІ також процитувало помічницю Остіна з міжнародних справ Селесту Валландер. Остання повідомила, що в Міноборони України щодня надходять звіти про брак у підрозділів озброєння та боєприпасів.

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські сили протиповітряної оборони були змушені економити ракети під час ракетної атаки у вівторок, 23 січня, оскільки досі існує невизначеність щодо наступних американських поставок.

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Теги: США, допомога, Україна, війна, гроші
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