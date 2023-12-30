У США закінчилися гроші для допомоги Україні





Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на щомісячній конференції 50 країн, що координують підтримку України, повідомляє



"У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів", - наголосив американський посадовець.



ЗМІ також процитувало помічницю Остіна з міжнародних справ Селесту Валландер. Остання повідомила, що в Міноборони України щодня надходять звіти про брак у підрозділів озброєння та боєприпасів.



Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські сили протиповітряної оборони були змушені економити ракети під час ракетної атаки у вівторок, 23 січня, оскільки досі існує невизначеність щодо наступних американських поставок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гроші для допомоги Україні закінчилися і США тепер не може постачати ракети і боєприпаси на торішньому рівні.Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на щомісячній конференції 50 країн, що координують підтримку України, повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на інформагентство Associated Press."У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів", - наголосив американський посадовець.ЗМІ також процитувало помічницю Остіна з міжнародних справ Селесту Валландер. Остання повідомила, що в Міноборони України щодня надходять звіти про брак у підрозділів озброєння та боєприпасів.Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські сили протиповітряної оборони були змушені економити ракети під час ракетної атаки у вівторок, 23 січня, оскільки досі існує невизначеність щодо наступних американських поставок.

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