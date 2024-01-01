25 січня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні в президента УкраїниВітаємо його та зичимо головного – перемоги України у війні проти Росії.Також 25 січня день народження в української журналістки, письменниці, літературного критика, членкині Національної спілки журналістів УкраїниБажаємо іменинниці здоров’я, любові й радості від життя.25 січня – день пам’яті Святого Григорія Богослова.25 січня 1979 року звання почесного лучанина за заслуги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на території Луцька і Волині було присвоєне Петрові Вашуріну.Він був начальником штабу гвардійського Червонопрапорного Житомирського кавалерійського корпусу імені Раднаркому України.Звання почесного лучанина Вашуріну тоді присвоїли з нагоди 35-ї річниці визволення міста Луцька.