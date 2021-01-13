Худоба згоріла живцем: в обійсті волонтера з Волині сталася пожежа. ВІДЕО

На обійсті волонтера з Волині Валентина Войчуна сталася пожежа. У хліві, який загорівся, загинула худоба.Про це йдеться в сюжеті Суспільного.Родина волинського волонтера Валентина Войчуна з села Гать Луцького району впорядковують територію біля господарської будівлі, де вночі 23 січня сталася пожежа. Як розповів волинянин, до приїзду рятувальників гасити пожежу допомагали сусіди.Зі слів волонтера, в дерев'яному хліві, який загорівся, були свійські тварини. Врятувати вдалося не всіх — лише шість свинок та одну корову, яку одразу продали. У пожежі також згоріли дрова, які родина заготувала на зиму."Прокинувся о першій ночі, виглянув у віконечко і побачив, як хлів горить. Було дві корови. Сім свиноматок, шість свиней по кілограмів 100, шість поросяток. П'ять свиноматок згоріло, одна корова згоріла повністю, а другу продали за копійки, бо сильно погоріла", — сказав господар обійстя.Дружина волонтера Наталія Войчун розповіла: корову, яка живцем згоріла в пожежі, привезли їй з Миколаєва. Говорить: до своїх тварин дуже звикла."Виросла біля тих корів, я до них дуже звикла. Мені дуже важко балакати. Корову, що загинула, я викормила. Вона торік була заслабла, а я її виходила", — каже волинянка.Валентин і Наталія Войчуни волонтерять із перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік тушкує і коптить м’ясо, дружина допомагає маринувати.Усе приготовлене разом з іншими необхідними речами військовим на передову возить їхній товариш, волонтер із Луцька Ігор Шевчук. Чоловік зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Войчуни переробили декілька тонн м'яса на тушкованки для бійців."Я йому сказав: "Валік, ми тобі дві машини дров купимо. І в суботу ми їх завеземо". Ми відштовхуємося по принципу, що якщо будуть кошти, то все це можна буде зробити. То зараз ми збираємо кошти для них", — кажеКоли горів хлів, була загроза перекидання вогню на житловий будинок, який розташований поруч із господарською спорудою. Цього вдалося уникнути, сказав провідний інспектор Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Антон Луцюк.Попередня причина пожежі. зі слів рятувальника — коротке замикання електромережі."Зі слів власника, в будівлі була прокладена електропроводка по дерев’яних основах, для обігріву тварин всередині він використовував спеціальні лампи, які були розташовані поряд із горючими матеріалами. Під час короткого замикання вони швидко спричиняють пожежу", — сказав інспектор.Зараз, додав волонтер Ігор Шевчук, сім'я потребує фінансової підтримки небайдужих.