Луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати під час ожеледиці. ВІДЕО, ФОТО

Луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати під час ожеледиці. ВІДЕО, ФОТО
Через ожеледицю у Луцьку збільшилася кількість пацієнтів у відділення травматології. Відтак луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати, щоб мінімізувати травматизм.

Поради для лучан дали спортсмени Федерації панкратіону та греплінгу, - пише Суспільне.

Голова Федерації Михайло Савчук каже, на слизькій дорозі людина може падати у різні боки, відтак травмувати можна не лише руки й ноги.

"Геть нічого не вдарити у нас не вийде, але найбільша наша ціль – зменшити травматичність цього падіння", — зазначив спортсмен.

Бокове падіння
Якщо людина послизнулася і падає у бік, то головний принцип – пряма рука б'ється долонею об землю. "Це пом’якшує удар тіла і голова притискається. Щоб не мати ефекти різкого маху головою і не вдаритися об землю", — каже Михайло Савчак.
Луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати під час ожеледиці. ВІДЕО, ФОТО

Руку під час падіння ліпше виставляти під гострим кутом до тіла.

Падіння назад
Голова федерації каже: якщо на слизькій дорозі людина послизнулася на обидві ноги і тіло падає назад, то потрібно розставити обидві руки в боки. При цьому підборіддя ліпше притиснути до грудей, щоб запобігти струсу мозку.
Луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати під час ожеледиці. ВІДЕО, ФОТО

Тренер з грепплінгу Дмитро Ковальчук додає, під час падіння назад людина може сильно забити внутрішні органи. "Я трішки скручую спину і групуюся, тоді моє падіння має скочувальний маневр і я не падаю пластом, а скочуюся і під кінець зупиняю себе руками", — додає тренер.

Також Михайло Савчук зазначив, що під час ожеледиці не варто тримати руки у кишенях. Це завадить встановити рівновагу, якщо падіння ще можна зупинити.

Нагадаємо, міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що через непосипані тротуари керівників комунальних ЖЕКів у Луцьку оштрафують на 50% місячного заробітку.


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Теги: ожеледиця, як падати, травми, Луцьк
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