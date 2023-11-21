Луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати під час ожеледиці. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 21:16
Через ожеледицю у Луцьку збільшилася кількість пацієнтів у відділення травматології. Відтак луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати, щоб мінімізувати травматизм.
Поради для лучан дали спортсмени Федерації панкратіону та греплінгу, - пише Суспільне.
Голова Федерації Михайло Савчук каже, на слизькій дорозі людина може падати у різні боки, відтак травмувати можна не лише руки й ноги.
"Геть нічого не вдарити у нас не вийде, але найбільша наша ціль – зменшити травматичність цього падіння", — зазначив спортсмен.
Бокове падіння
Якщо людина послизнулася і падає у бік, то головний принцип – пряма рука б'ється долонею об землю. "Це пом’якшує удар тіла і голова притискається. Щоб не мати ефекти різкого маху головою і не вдаритися об землю", — каже Михайло Савчак.
Руку під час падіння ліпше виставляти під гострим кутом до тіла.
Падіння назад
Голова федерації каже: якщо на слизькій дорозі людина послизнулася на обидві ноги і тіло падає назад, то потрібно розставити обидві руки в боки. При цьому підборіддя ліпше притиснути до грудей, щоб запобігти струсу мозку.
Тренер з грепплінгу Дмитро Ковальчук додає, під час падіння назад людина може сильно забити внутрішні органи. "Я трішки скручую спину і групуюся, тоді моє падіння має скочувальний маневр і я не падаю пластом, а скочуюся і під кінець зупиняю себе руками", — додає тренер.
Також Михайло Савчук зазначив, що під час ожеледиці не варто тримати руки у кишенях. Це завадить встановити рівновагу, якщо падіння ще можна зупинити.
Нагадаємо, міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що через непосипані тротуари керівників комунальних ЖЕКів у Луцьку оштрафують на 50% місячного заробітку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Поради для лучан дали спортсмени Федерації панкратіону та греплінгу, - пише Суспільне.
Голова Федерації Михайло Савчук каже, на слизькій дорозі людина може падати у різні боки, відтак травмувати можна не лише руки й ноги.
"Геть нічого не вдарити у нас не вийде, але найбільша наша ціль – зменшити травматичність цього падіння", — зазначив спортсмен.
Бокове падіння
Якщо людина послизнулася і падає у бік, то головний принцип – пряма рука б'ється долонею об землю. "Це пом’якшує удар тіла і голова притискається. Щоб не мати ефекти різкого маху головою і не вдаритися об землю", — каже Михайло Савчак.
Руку під час падіння ліпше виставляти під гострим кутом до тіла.
Падіння назад
Голова федерації каже: якщо на слизькій дорозі людина послизнулася на обидві ноги і тіло падає назад, то потрібно розставити обидві руки в боки. При цьому підборіддя ліпше притиснути до грудей, щоб запобігти струсу мозку.
Тренер з грепплінгу Дмитро Ковальчук додає, під час падіння назад людина може сильно забити внутрішні органи. "Я трішки скручую спину і групуюся, тоді моє падіння має скочувальний маневр і я не падаю пластом, а скочуюся і під кінець зупиняю себе руками", — додає тренер.
Також Михайло Савчук зазначив, що під час ожеледиці не варто тримати руки у кишенях. Це завадить встановити рівновагу, якщо падіння ще можна зупинити.
Нагадаємо, міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що через непосипані тротуари керівників комунальних ЖЕКів у Луцьку оштрафують на 50% місячного заробітку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати під час ожеледиці. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
Передчасно помер директор табору «Ровесник» та Луцького центру науково-технічної творчості
Сьогодні, 19:39
На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга
Сьогодні, 18:58