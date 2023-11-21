Луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати під час ожеледиці. ВІДЕО, ФОТО

збільшилася кількість пацієнтів у відділення травматології. Відтак луцькі спортсмени розповіли, як правильно падати, щоб мінімізувати травматизм.



Поради для лучан дали спортсмени Федерації панкратіону та греплінгу, - пише



Голова Федерації Михайло Савчук каже, на слизькій дорозі людина може падати у різні боки, відтак травмувати можна не лише руки й ноги.



"Геть нічого не вдарити у нас не вийде, але найбільша наша ціль – зменшити травматичність цього падіння", — зазначив спортсмен.



Бокове падіння

Якщо людина послизнулася і падає у бік, то головний принцип – пряма рука б'ється долонею об землю. "Це пом’якшує удар тіла і голова притискається. Щоб не мати ефекти різкого маху головою і не вдаритися об землю", — каже Михайло Савчак.



Руку під час падіння ліпше виставляти під гострим кутом до тіла.



Падіння назад

Голова федерації каже: якщо на слизькій дорозі людина послизнулася на обидві ноги і тіло падає назад, то потрібно розставити обидві руки в боки. При цьому підборіддя ліпше притиснути до грудей, щоб запобігти струсу мозку.



Тренер з грепплінгу Дмитро Ковальчук додає, під час падіння назад людина може сильно забити внутрішні органи. "Я трішки скручую спину і групуюся, тоді моє падіння має скочувальний маневр і я не падаю пластом, а скочуюся і під кінець зупиняю себе руками", — додає тренер.



Також Михайло Савчук зазначив, що під час ожеледиці не варто тримати руки у кишенях. Це завадить встановити рівновагу, якщо падіння ще можна зупинити.



Нагадаємо, міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що через непосипані тротуари керівників комунальних ЖЕКів у Луцьку оштрафують на 50% місячного заробітку.





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