У Луцьку за слизькі тротуари керівників ЖЕКів оштрафують на 50% місячного заробітку

У Луцьку за слизькі тротуари керівників ЖЕКів оштрафують на 50% місячного заробітку
За непосипані тротуари керівників комунальних ЖЕКів у Луцьку оштрафують на 50% місячного заробітку.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

"З огляду на численні звернення здійснив перевірку посипання міста протиожеледними сумішами. Найгірша ситуація у дворах, на пішохідних доріжках та міжбудинкових проходах, за які відповідають ЖЕКи. Критична ситуація - на прибудинкових територіях окремих ОСББ", - йдеться в повідомленні.

Ігор Поліщук зазначив, що у звʼязку з неналежним виконанням обовʼязків до кожного керівника комунального ЖЕКу застосують санкцію у вигляді штрафу на 50% місячного заробітку.

"Головам ОСББ наголошую на необхідності здійснення догляду за прибудинковою територією, незалежно від статусу земельної ділянки під багатоквартирним будинком, де створено ОСББ", - додав мер Луцька.

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Теги: Луцьк, тротуари, штраф
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