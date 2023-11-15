У Луцьку за слизькі тротуари керівників ЖЕКів оштрафують на 50% місячного заробітку
Сьогодні, 09:58
За непосипані тротуари керівників комунальних ЖЕКів у Луцьку оштрафують на 50% місячного заробітку.
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
"З огляду на численні звернення здійснив перевірку посипання міста протиожеледними сумішами. Найгірша ситуація у дворах, на пішохідних доріжках та міжбудинкових проходах, за які відповідають ЖЕКи. Критична ситуація - на прибудинкових територіях окремих ОСББ", - йдеться в повідомленні.
Ігор Поліщук зазначив, що у звʼязку з неналежним виконанням обовʼязків до кожного керівника комунального ЖЕКу застосують санкцію у вигляді штрафу на 50% місячного заробітку.
"Головам ОСББ наголошую на необхідності здійснення догляду за прибудинковою територією, незалежно від статусу земельної ділянки під багатоквартирним будинком, де створено ОСББ", - додав мер Луцька.
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Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
"З огляду на численні звернення здійснив перевірку посипання міста протиожеледними сумішами. Найгірша ситуація у дворах, на пішохідних доріжках та міжбудинкових проходах, за які відповідають ЖЕКи. Критична ситуація - на прибудинкових територіях окремих ОСББ", - йдеться в повідомленні.
Ігор Поліщук зазначив, що у звʼязку з неналежним виконанням обовʼязків до кожного керівника комунального ЖЕКу застосують санкцію у вигляді штрафу на 50% місячного заробітку.
"Головам ОСББ наголошую на необхідності здійснення догляду за прибудинковою територією, незалежно від статусу земельної ділянки під багатоквартирним будинком, де створено ОСББ", - додав мер Луцька.
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