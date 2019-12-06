На Волині злетів у кювет вантажний бус. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 08:28 ковельські рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП, що трапилось поблизу с.Старі Кошари, де злетів в кювет вантажний бус.



На місці події вогнеборці вжили заходів для запобігання пожежі транспортного засобу, з якого вилилось пальне та мастило.



На місці події працювали працівники поліції та медики, водій від госпіталізації відмовився.



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