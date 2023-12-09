На Волині загорівся легковий автомобіль

На Волині загорівся легковий автомобіль
На Волині загорівся легковий автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

23 січня о 11:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення по те, що на вул. Ковельській в смт Стара Вижівка Ковельського району загорівся легковий автомобіль.

На місце події прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка, які о 11:52 ліквідували загорання.

Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
На Волині загорівся легковий автомобіль

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Стара Вижівка, автомобіль, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція назвала винуватця подвійної аварії в Луцьку
Сьогодні, 11:29
У Білгородській області розбився літак Іл-76
Сьогодні, 11:16
На Волині загорівся легковий автомобіль
Сьогодні, 11:10
У розвідці розповіли про знищення трьох ворожих ТУ-22: воїни подолали пішки понад 600 кілометрів по рф
Сьогодні, 10:50
На Волині злетів у кювет вантажний бус. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Схожі новини
На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки На Волині у гаражі загорівся автомобіль, 52-річний чоловік отримав опіки
09 грудень, 2023, 20:45
На Волині горів будинок та легковий автомобіль На Волині горів будинок та легковий автомобіль
04 грудень, 2023, 11:30
На Волині згорів автомобіль. ФОТО На Волині згорів автомобіль. ФОТО
06 жовтень, 2023, 11:15
На Волині горіли два автомобілі. ФОТО На Волині горіли два автомобілі. ФОТО
18 липень, 2023, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть керівників обласного та районного ТЦК Рівненщини, які знущались з підлеглих та збували психотропи
Сьогодні, 12:07
 0
На Волині син убив свою матір, а потім вчинив самогубство
Сьогодні, 11:56
 0
На Волині судять керівника підприємства, який погорів на хабарі у 56 тисяч гривень
Сьогодні, 11:45
 0
Від отриманих поранень під час бою на Донеччині загинув 38-річний Герой з Волині Олександр Голодюк
Сьогодні, 11:37
 0
«Гумові чоботи та надія»: чому підтоплює Волинь та як живуть мешканці північних районів
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8