На Волині загорівся легковий автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



23 січня о 11:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення по те, що на вул. Ковельській в смт Стара Вижівка Ковельського району загорівся легковий автомобіль.



На місце події прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка, які о 11:52 ліквідували загорання.



Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині загорівся легковий автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.23 січня о 11:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення по те, що на вул. Ковельській в смт Стара Вижівка Ковельського району загорівся легковий автомобіль.На місце події прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка, які о 11:52 ліквідували загорання.Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію