На Волині загорівся легковий автомобіль
Сьогодні, 11:10
На Волині загорівся легковий автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
23 січня о 11:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення по те, що на вул. Ковельській в смт Стара Вижівка Ковельського району загорівся легковий автомобіль.
На місце події прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка, які о 11:52 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
23 січня о 11:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення по те, що на вул. Ковельській в смт Стара Вижівка Ковельського району загорівся легковий автомобіль.
На місце події прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка, які о 11:52 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
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