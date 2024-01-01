Поліція назвала винуватця подвійної аварії в Луцьку
Сьогодні, 11:29
Винуватцем автопригоди, що трапилася ввечері 23 січня на проспекті Перемоги в Луцьку, став водій «Мерседеса».
Про це пише Конкурент.
«Інспектори встановили, що водій Mercedes, рухаючись проспектом Перемоги в напрямку проспекту Соборності, не дотримався безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з Peugeot. Внаслідок удару останній виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення Fiat», – зазначили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Аварія трапилася вчора, 23 січня, близько 18:00. На водія-винуватця патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП. На щастя, обійшлось без постраждалих.
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Про це пише Конкурент.
«Інспектори встановили, що водій Mercedes, рухаючись проспектом Перемоги в напрямку проспекту Соборності, не дотримався безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з Peugeot. Внаслідок удару останній виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення Fiat», – зазначили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Аварія трапилася вчора, 23 січня, близько 18:00. На водія-винуватця патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП. На щастя, обійшлось без постраждалих.
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