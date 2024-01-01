Від отриманих поранень під час бою на Донеччині загинув 38-річний Герой з Волині Олександр Голодюк

Олександр Голодюк з Маневич Камінь-Каширського району.



Про це



"Маневицький край продовжує оплакувати своїх Героїв. Продовжується сумний лік найтяжчих втрат. Сьогодні знову страшна звістка у громаді.



23 січня 2024 року від отриманих поранень під час бою з ворогом на Донеччині загинув 38-річний маневичанин Олександр Голодюк.



Олександр Олександрович знаний на Маневиччині професійний музикант. Багато років він був незмінним звукооператором на усіх творчих заходах у громаді.



Відважний солдат, пілот безпілотних літальних апаратів захищати Вітчизну пішов на початку вересня минулого року.



Скільки ж горя приносить на святу українську землю російський окупант.



У чорній від горя тузі мама Ніна Володимирівна, батько Олександр Васильович, родина.



Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час зустрічі Олександра Голодюка буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Волиніз Маневич Камінь-Каширського району.Про це повідомили у Маневицькій громаді."Маневицький край продовжує оплакувати своїх Героїв. Продовжується сумний лік найтяжчих втрат. Сьогодні знову страшна звістка у громаді.23 січня 2024 року від отриманих поранень під час бою з ворогом на Донеччині загинув 38-річний маневичанин Олександр Голодюк.Олександр Олександрович знаний на Маневиччині професійний музикант. Багато років він був незмінним звукооператором на усіх творчих заходах у громаді.Відважний солдат, пілот безпілотних літальних апаратів захищати Вітчизну пішов на початку вересня минулого року.Скільки ж горя приносить на святу українську землю російський окупант.У чорній від горя тузі мама, батько, родина.Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час зустрічі Олександра Голодюка буде повідомлено додатково.

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