Від отриманих поранень під час бою на Донеччині загинув 38-річний Герой з Волині Олександр Голодюк

Від отриманих поранень під час бою на Донеччині загинув 38-річний Герой з Волині Олександр Голодюк
На війні загинув Герой з Волині Олександр Голодюк з Маневич Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у Маневицькій громаді.

"Маневицький край продовжує оплакувати своїх Героїв. Продовжується сумний лік найтяжчих втрат. Сьогодні знову страшна звістка у громаді.

23 січня 2024 року від отриманих поранень під час бою з ворогом на Донеччині загинув 38-річний маневичанин Олександр Голодюк.

Олександр Олександрович знаний на Маневиччині професійний музикант. Багато років він був незмінним звукооператором на усіх творчих заходах у громаді.

Відважний солдат, пілот безпілотних літальних апаратів захищати Вітчизну пішов на початку вересня минулого року.

Скільки ж горя приносить на святу українську землю російський окупант.

У чорній від горя тузі мама Ніна Володимирівна, батько Олександр Васильович, родина.

Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час зустрічі Олександра Голодюка буде повідомлено додатково.
Від отриманих поранень під час бою на Донеччині загинув 38-річний Герой з Волині Олександр Голодюк

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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