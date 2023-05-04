На Волині син убив свою матір, а потім вчинив самогубство

На Волині син убив свою матір, а потім вчинив самогубство
На Волині поліція з’ясовує трагічні обставини смерті матері та сина.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 23 січня, до поліції надійшло повідомлення від лучанина про виявлення тіла сусідки без ознак життя з видимими тілесними ушкодженнями.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та медики, що констатували смерть 86-річної пенсіонерки.

Під час огляду помешкання та прилеглої території поліцейські виявили тіло сина померлої.

Попередньо встановлено, що 59-річний чоловік під час конфлікту спричинив тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а після цього - сам покінчив життя самогубством шляхом повішання.

Тіла обох померлих скерували на проведення судово-медичної експертизи.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: Волинь, син, матір, вбивство, самогубство
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