На Волині син убив свою матір, а потім вчинив самогубство
Сьогодні, 11:56
На Волині поліція з’ясовує трагічні обставини смерті матері та сина.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 23 січня, до поліції надійшло повідомлення від лучанина про виявлення тіла сусідки без ознак життя з видимими тілесними ушкодженнями.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та медики, що констатували смерть 86-річної пенсіонерки.
Під час огляду помешкання та прилеглої території поліцейські виявили тіло сина померлої.
Попередньо встановлено, що 59-річний чоловік під час конфлікту спричинив тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а після цього - сам покінчив життя самогубством шляхом повішання.
Тіла обох померлих скерували на проведення судово-медичної експертизи.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 23 січня, до поліції надійшло повідомлення від лучанина про виявлення тіла сусідки без ознак життя з видимими тілесними ушкодженнями.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та медики, що констатували смерть 86-річної пенсіонерки.
Під час огляду помешкання та прилеглої території поліцейські виявили тіло сина померлої.
Попередньо встановлено, що 59-річний чоловік під час конфлікту спричинив тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а після цього - сам покінчив життя самогубством шляхом повішання.
Тіла обох померлих скерували на проведення судово-медичної експертизи.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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