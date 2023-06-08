На Волині судять керівника підприємства, який погорів на хабарі у 56 тисяч гривень
Сьогодні, 11:45
56 тисяч гривень неправомірної вигоди – на Волині судять керівника державного підприємства.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання керівником державного підприємства на Волині неправомірної вигоди.
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за підготовку і виготовлення всіх необхідних документів та сприяння в передачі в оренду приміщення, яке перебуває на балансі підприємства.
Затримали чиновника 28 вересня 2023 року під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання керівником державного підприємства на Волині неправомірної вигоди.
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за підготовку і виготовлення всіх необхідних документів та сприяння в передачі в оренду приміщення, яке перебуває на балансі підприємства.
Затримали чиновника 28 вересня 2023 року під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень.
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