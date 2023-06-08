На Волині судять керівника підприємства, який погорів на хабарі у 56 тисяч гривень

56 тисяч гривень неправомірної вигоди – на Волині судять керівника державного підприємства.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання керівником державного підприємства на Волині неправомірної вигоди.За даними слідства,за підготовку і виготовлення всіх необхідних документів та сприяння в передачі в оренду приміщення, яке перебуває на балансі підприємства.Затримали чиновника 28 вересня 2023 року під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень.