На Волині судять керівника підприємства, який погорів на хабарі у 56 тисяч гривень

На Волині судять керівника підприємства, який погорів на хабарі у 56 тисяч гривень
56 тисяч гривень неправомірної вигоди – на Волині судять керівника державного підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання керівником державного підприємства на Волині неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за підготовку і виготовлення всіх необхідних документів та сприяння в передачі в оренду приміщення, яке перебуває на балансі підприємства.
На Волині судять керівника підприємства, який погорів на хабарі у 56 тисяч гривень

Затримали чиновника 28 вересня 2023 року під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, прокуратура, суд
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