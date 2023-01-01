Директор держпідприємства на Волині погорів на хабарі 56 тис грн

Директор держпідприємства на Волині погорів на хабарі 56 тис грн
На Волині на хабарі у 56 тисяч гривень правоохоронці викрили директора державного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині

Директору державного підприємства на Волині повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).
Директор держпідприємства на Волині погорів на хабарі 56 тис грн

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за сприяння в організації та передачі в оренду фермерської будівлі, яка перебуває на балансі підприємства.
Директор держпідприємства на Волині погорів на хабарі 56 тис грн

Затримали чиновника 28 вересня під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Директор держпідприємства на Волині погорів на хабарі 56 тис грн

Досудове розслідування веде СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.

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Теги: хабар, Волинь
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