Директор держпідприємства на Волині погорів на хабарі 56 тис грн

На Волині на хабарі у 56 тисяч гривень правоохоронці викрили директора державного підприємства.Про це повідомляє пресслужба прокуратури ВолиніДиректору державного підприємства на Волині повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за сприяння в організації та передачі в оренду фермерської будівлі, яка перебуває на балансі підприємства.Затримали чиновника 28 вересня під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.Досудове розслідування веде СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.