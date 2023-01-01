Директор держпідприємства на Волині погорів на хабарі 56 тис грн
Сьогодні, 13:18
На Волині на хабарі у 56 тисяч гривень правоохоронці викрили директора державного підприємства.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині
Директору державного підприємства на Волині повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за сприяння в організації та передачі в оренду фермерської будівлі, яка перебуває на балансі підприємства.
Затримали чиновника 28 вересня під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування веде СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині
Директору державного підприємства на Волині повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за сприяння в організації та передачі в оренду фермерської будівлі, яка перебуває на балансі підприємства.
Затримали чиновника 28 вересня під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування веде СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
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