Значна частина лісів – замінована: волинян закликають бути обережними під час збирання грибів





Про це вкотре Юрій Погуляйко.



"Настав активний сезон «тихого полювання». Напередодні вихідних звертаюсь до усіх волинян та мешканців області, які захочуть провести час на природі. Пам’ятайте про загрозу мінної небезпеки – особливо у прикордонних районах! Значна частина лісових масивів прикордоння замінована. Особливо це стосується грибників – захопившись, ви можете зайти на небезпечну територію. Будьте уважні у своїх пошуках!", - йдеться в повідомленні.



Він зазначив, що нехтування знаками «Стоп, міни!» може бути смертельним. Навіть розворот авто може спричинити наїзд на міну. Також заборонено з’їжджати з лісових доріг на обочину, розбирати або перетинати штучно зроблені завали деревини у лісах.



Погуляйко наголосив, що дізнатись детальніше про безпечні місця можна у громадах від місцевої влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині значна частина лісових масивів прикордоння замінована.Про це вкотре нагадав голова Волинської ОВА"Настав активний сезон «тихого полювання». Напередодні вихідних звертаюсь до усіх волинян та мешканців області, які захочуть провести час на природі. Пам’ятайте про загрозу мінної небезпеки – особливо у прикордонних районах! Значна частина лісових масивів прикордоння замінована. Особливо це стосується грибників – захопившись, ви можете зайти на небезпечну територію. Будьте уважні у своїх пошуках!", - йдеться в повідомленні.Він зазначив, що нехтування знаками «Стоп, міни!» може бути смертельним. Навіть розворот авто може спричинити наїзд на міну. Також заборонено з’їжджати з лісових доріг на обочину, розбирати або перетинати штучно зроблені завали деревини у лісах.Погуляйко наголосив, що дізнатись детальніше про безпечні місця можна у громадах від місцевої влади.

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