Волинянин розповів про підготовку до фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023
Сьогодні, 12:49
Співак з Нововолинська Денис Грищук готується до фіналу Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023", який відбудеться 1 жовтня.
Як розповів хлопець у прямому ефірі "Суспільне Спротив", підготовка до фіналу займає багато часу. "Працюю над усім виступом вцілому: харизма, вокал, хореографія — це доволі важко усе з'єднати", — зазначив Денис.
Розповів учасник також про пісню, яку виконуватиме на фіналі Нацвідбору. Її волинянину написала продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 Світлана Тарабарова.
"Пісня називається "Dance", я її дуже добре відчуваю і розумію меседж цієї пісні. Там є ключова фраза: "танцюй, поки світло навколо ллється"", — зазначив Денис Грищук.
Під час включення співак розповів, що попри конкуренцію — він дружить з усіма фіналістами та іншими учасниками Нацвідбору.
Що відомо про дитяче Євробачення 2023
Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023" відбудеться у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору долучаться три члени журі.
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.
Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).
Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника України, а також забезпечує участь представника України на Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення 2023".
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Як розповів хлопець у прямому ефірі "Суспільне Спротив", підготовка до фіналу займає багато часу. "Працюю над усім виступом вцілому: харизма, вокал, хореографія — це доволі важко усе з'єднати", — зазначив Денис.
Розповів учасник також про пісню, яку виконуватиме на фіналі Нацвідбору. Її волинянину написала продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 Світлана Тарабарова.
"Пісня називається "Dance", я її дуже добре відчуваю і розумію меседж цієї пісні. Там є ключова фраза: "танцюй, поки світло навколо ллється"", — зазначив Денис Грищук.
Під час включення співак розповів, що попри конкуренцію — він дружить з усіма фіналістами та іншими учасниками Нацвідбору.
Що відомо про дитяче Євробачення 2023
Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023" відбудеться у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору долучаться три члени журі.
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.
Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).
Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника України, а також забезпечує участь представника України на Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення 2023".
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