Волинянин розповів про підготовку до фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023

Денис Грищук готується до



Як розповів хлопець у прямому ефірі



Розповів учасник також про пісню, яку виконуватиме на фіналі Нацвідбору. Її волинянину написала продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 Світлана Тарабарова.



"Пісня називається "Dance", я її дуже добре відчуваю і розумію меседж цієї пісні. Там є ключова фраза: "танцюй, поки світло навколо ллється"", — зазначив Денис Грищук.



Під час включення співак розповів, що попри конкуренцію — він дружить з усіма фіналістами та іншими учасниками Нацвідбору.



Що відомо про дитяче Євробачення 2023



Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023" відбудеться у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору долучаться три члени журі.



Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.



Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).



Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника України, а також забезпечує участь представника України на Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення 2023".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співак з Нововолинськаготується до фіналу Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023" , який відбудеться 1 жовтня.Як розповів хлопець у прямому ефірі "Суспільне Спротив ", підготовка до фіналу займає багато часу. "Працюю над усім виступом вцілому: харизма, вокал, хореографія — це доволі важко усе з'єднати", — зазначив Денис.Розповів учасник також про пісню, яку виконуватиме на фіналі Нацвідбору. Її волинянину написала продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023"Пісня називається "Dance", я її дуже добре відчуваю і розумію меседж цієї пісні. Там є ключова фраза: "танцюй, поки світло навколо ллється"", — зазначив Денис Грищук.Під час включення співак розповів, що попри конкуренцію — він дружить з усіма фіналістами та іншими учасниками Нацвідбору.Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023" відбудеться у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору долучаться три члени журі.Дитячий пісенний конкурс "Євробачення 2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" з 2006 року. Відтоді один раз перемагалаз піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника України, а також забезпечує участь представника України на Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення 2023".

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