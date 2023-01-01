На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком

На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком
У селі Старий Порицьк попрощалися із загиблим бойовим медиком, молодшим сержантом Георгієм Семенюком.

Про це повідомили у Павлівській громаді.

На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли керівники громади, старости старостинських округів, друзі, однокласники, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.
На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком

«Георгій віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Низький уклін і царство небесне Тобі, воїне. Пам’ять про Тебе – назавжди у наших серцях», – сказав під час прощання сільський голова Андрій Сапожник.
На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком

Чин похорону Георгія Семенюка очолив митрофорний протоієрей, Благочинний Володимир-Волинської Єпархії, настоятель Свято-Покровського храму смт Іваничі отець Андрій Мельничук та духовенство громади.
На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком

Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.
На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком

«Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Георгія. Це гірка втрата та нестерпний біль. Вся громада сумує разом з вами…Низький уклін і безмежна вдячність загиблому Захиснику Георгію Семенюку!» - йдеться у повідомленні.
На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком
На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком

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Теги: загиблі, війна
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