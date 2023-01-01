На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком

У селі Старий Порицьк попрощалися із, молодшим сержантомПро це повідомили у Павлівській громаді.На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли керівники громади, старости старостинських округів, друзі, однокласники, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.«Георгій віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Низький уклін і царство небесне Тобі, воїне. Пам’ять про Тебе – назавжди у наших серцях», – сказав під час прощання сільський головаЧин похорону Георгія Семенюка очолив митрофорний протоієрей, Благочинний Володимир-Волинської Єпархії, настоятель Свято-Покровського храму смт Іваничі отецьта духовенство громади.Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.«Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Георгія. Це гірка втрата та нестерпний біль. Вся громада сумує разом з вами…Низький уклін і безмежна вдячність загиблому Захиснику Георгію Семенюку!» - йдеться у повідомленні.