На Волині попрощалися із Героєм Георгієм Семенюком
Сьогодні, 12:33
У селі Старий Порицьк попрощалися із загиблим бойовим медиком, молодшим сержантом Георгієм Семенюком.
Про це повідомили у Павлівській громаді.
На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли керівники громади, старости старостинських округів, друзі, однокласники, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.
«Георгій віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Низький уклін і царство небесне Тобі, воїне. Пам’ять про Тебе – назавжди у наших серцях», – сказав під час прощання сільський голова Андрій Сапожник.
Чин похорону Георгія Семенюка очолив митрофорний протоієрей, Благочинний Володимир-Волинської Єпархії, настоятель Свято-Покровського храму смт Іваничі отець Андрій Мельничук та духовенство громади.
Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.
«Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Георгія. Це гірка втрата та нестерпний біль. Вся громада сумує разом з вами…Низький уклін і безмежна вдячність загиблому Захиснику Георгію Семенюку!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Павлівській громаді.
На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли керівники громади, старости старостинських округів, друзі, однокласники, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.
«Георгій віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Низький уклін і царство небесне Тобі, воїне. Пам’ять про Тебе – назавжди у наших серцях», – сказав під час прощання сільський голова Андрій Сапожник.
Чин похорону Георгія Семенюка очолив митрофорний протоієрей, Благочинний Володимир-Волинської Єпархії, настоятель Свято-Покровського храму смт Іваничі отець Андрій Мельничук та духовенство громади.
Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.
«Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Георгія. Це гірка втрата та нестерпний біль. Вся громада сумує разом з вами…Низький уклін і безмежна вдячність загиблому Захиснику Георгію Семенюку!» - йдеться у повідомленні.
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