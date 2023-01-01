На Волині завтра прощатимуться із Героєм Георгієм Семенюком
Сьогодні, 16:08
У селі Старий Порицьк на Волині завтра, 28 вересня, поховають військовослужбовця Георгія Семенюка.
Про це повідомляє Павлівська громада.
Бойовий медик 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А7064, молодший сержант Семенюк Георгій Павлович загинув 25 вересня в результаті смертельного поранення, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
Прощання з тілом Героя відбудеться 28 вересня 2023 року о 10:30 в Успенській церкві села Старий Порицьк.
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Про це повідомляє Павлівська громада.
Бойовий медик 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А7064, молодший сержант Семенюк Георгій Павлович загинув 25 вересня в результаті смертельного поранення, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
Прощання з тілом Героя відбудеться 28 вересня 2023 року о 10:30 в Успенській церкві села Старий Порицьк.
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