На Волині завтра прощатимуться із Героєм Георгієм Семенюком

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Георгієм Семенюком
У селі Старий Порицьк на Волині завтра, 28 вересня, поховають військовослужбовця Георгія Семенюка.

Про це повідомляє Павлівська громада.

Бойовий медик 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А7064, молодший сержант Семенюк Георгій Павлович загинув 25 вересня в результаті смертельного поранення, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Прощання з тілом Героя відбудеться 28 вересня 2023 року о 10:30 в Успенській церкві села Старий Порицьк.

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Теги: загиблі, війна
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