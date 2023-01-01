Від атаки ворожих дронів загинув 31-річний Герой з Волині Георгій Семенюк

Георгія Семенюка.



Про це



"Георгій народився 5 жовтня 1992 року у селі Старий Порицьк, тут виростав і навчався у місцевій школі, яку закінчив у 2008 році. 2015-2016 роки змінили його життя зі звичного, мирного на тривожне, сповнене небезпек, воєнне. Георгій став солдатом у зоні АТО, був у гарячих точках, де велися запеклі бої, три роки служив за контрактом", - йдеться в повідомленні.



Після повномасштабного вторгнення росії на територію України він - на захисті рідної країни. За цей час побратими стали його другою сім’єю.



Воїн загинув від атаки ворожих дронів, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов’язок.



"Увесь колектив школи в цей гіркий час висловлює щирі співчуття мамі й сестрам, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та героя – Георгія Семенюка– та розділяють їх горе", - наголошують в гімназії.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна обірвала життя 31-річного волинського військовогоПро це повідомили на сторінці гімназії с.Старий Порицьк."Георгій народився 5 жовтня 1992 року у селі Старий Порицьк, тут виростав і навчався у місцевій школі, яку закінчив у 2008 році. 2015-2016 роки змінили його життя зі звичного, мирного на тривожне, сповнене небезпек, воєнне. Георгій став солдатом у зоні АТО, був у гарячих точках, де велися запеклі бої, три роки служив за контрактом", - йдеться в повідомленні.Після повномасштабного вторгнення росії на територію України він - на захисті рідної країни. За цей час побратими стали його другою сім’єю.Воїн загинув від атаки ворожих дронів, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов’язок."Увесь колектив школи в цей гіркий час висловлює щирі співчуття мамі й сестрам, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та героя – Георгія Семенюка– та розділяють їх горе", - наголошують в гімназії.

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