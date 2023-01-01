На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих чоловіків. ФОТО

На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих чоловіків. ФОТО
Волинські поліцейські досі розшукують безвісти зниклих лучан.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

До поліції звернулися родичі зниклих лучан.

Курило Сергій Вікторович, 3 квітня 1981 року народження. Зі слів заявників, він перестав виходити на зв'язок із 18 жовтня 2022 року. Де перебуває зараз - невідомо.

Його прикмети: на вигляд 42 роки, зріст 170-175 см, вага 80 кг, спортивної тілобудови, русе волосся із залисинами, очі сіро-блакитні.
На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих чоловіків. ФОТО

Половинка Владислав Вікторович, 12 травня 1987 року народження, уродженець та житель Луцька з 25 травня 2023 року перестав виходити на зв'язок із родичами, місцезнаходження його невідоме.

Його прикмети: на вигляд 36 років, зріст 175 см, вага 80 кг, спортивної тілобудови, волосся русе, очі карі.
На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих чоловіків. ФОТО

"Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклих громадян, просимо зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.


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Теги: Луцьк, розшук, поліція
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