В Україні здорожчали овочі





Про це повідомляє



Так, молода картопля порівняно з минулим місяцем зросла у ціні з 12,86 грн/кг до 17,50 грн/кг.



Подорожчала молода капуста з 15,58 грн/кг до 18,87 грн/кг.

А ось білокачанна навпаки знизилася в ціні з 10,11 грн/кг до 8,25 грн/кг.



Щодо цибулі, то вона в порівнянні з минулим місяцем подешевшала. Зокрема, біла цибуля знизилася в ціні з 61,74 грн/кг до 36,50 грн/кг. Ріпчаста цибуля подешевшала з 22,51 грн/кг до 12,25 грн/кг, а синя – з 6,05 грн/кг до 25,93 грн/кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні у вересні зросли ціни на картоплю та капусту. Цибуля поки що продається за ціною нижчою, ніж минулого місяця.Про це повідомляє Agroreview з посиланням на Мінфін.Так, молода картопля порівняно з минулим місяцем зросла у ціні з 12,86 грн/кг до 17,50 грн/кг.Подорожчала молода капуста з 15,58 грн/кг до 18,87 грн/кг.А ось білокачанна навпаки знизилася в ціні з 10,11 грн/кг до 8,25 грн/кг.Щодо цибулі, то вона в порівнянні з минулим місяцем подешевшала. Зокрема, біла цибуля знизилася в ціні з 61,74 грн/кг до 36,50 грн/кг. Ріпчаста цибуля подешевшала з 22,51 грн/кг до 12,25 грн/кг, а синя – з 6,05 грн/кг до 25,93 грн/кг.

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