Кожен четвертий автобус на Волині їздить з порушеннями, – Укртрансбезпека

Укртрансбезпека у Волинській області протягом серпня проводила перевірки на пасажирському автомобільному транспорті.Загалом в рамках кампанії "Автобус-2023" з метою зниження аварійності на дорогах у період з 4 по 31 серпня перевірено 153 транспортних засоби.Про це повідомили у відділі державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області.За результатами перевірок, кожен четвертий автобус їде з порушенням закону, а це призводить до росту аварійності на пасажирському транспорті.Найбільше порушень працівники Укртрансбезпеки у Волинській області виявили у сфері порушення режиму праці та відпочинку водіїв, здійснення міжнародних перевезень без або із вимкненими контрольними пристроями (тахограф), або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку (33 складених акти).Крім того, пасажирські перевізники зловживали міжнародними перевезеннями пасажирів чи вантажів без відповідних дозвільних документів та перевезенням пасажирів одним водієм на 500 і більше кілометрів.