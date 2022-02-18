У Луцькому районі горів цех підприємства. ФОТО

Волинські рятувальники ліквідували пожежу в виробничій будівлі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.25 вересня о 07:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в виробничому цеху одного з підприємств у смт Цумань Луцького району.На місце події направлено вогнеборців 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, 1-ї ДПРЧ міста Луцька, ДПРП с.Деражне Рівненської області, а також команди місцевої пожежної охорони селищ Цумань Олика.По прибуттю до місця виклику підрозділів служби 101 вогонь вже поширився по покрівлі будівлі. Рятувальники провели розвідку пожежі та на гасіння займання подали 5 водяних стволів. Пожежу ліквідовано о 08:57.Причину виникнення пожежі та суму збитків встановлюють фахівці. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати будівлю цеху та виробниче обладнання. Під час пожежі загиблих та травмованих немає.