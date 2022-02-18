У Луцькому районі горів цех підприємства. ФОТО

У Луцькому районі горів цех підприємства. ФОТО
Волинські рятувальники ліквідували пожежу в виробничій будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

25 вересня о 07:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в виробничому цеху одного з підприємств у смт Цумань Луцького району.

На місце події направлено вогнеборців 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, 1-ї ДПРЧ міста Луцька, ДПРП с.Деражне Рівненської області, а також команди місцевої пожежної охорони селищ Цумань Олика.

По прибуттю до місця виклику підрозділів служби 101 вогонь вже поширився по покрівлі будівлі. Рятувальники провели розвідку пожежі та на гасіння займання подали 5 водяних стволів. Пожежу ліквідовано о 08:57.

Причину виникнення пожежі та суму збитків встановлюють фахівці. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати будівлю цеху та виробниче обладнання. Під час пожежі загиблих та травмованих немає.
У Луцькому районі горів цех підприємства. ФОТО
У Луцькому районі горів цех підприємства. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, цех, підприємство
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