Вийшов з роботи та не повернувся: у Луцьку зник безвісти 43-річний чоловік. ФОТО

Вийшов з роботи та не повернувся: у Луцьку зник безвісти 43-річний чоловік. ФОТО
У Луцьку поліцейські розшукують безвісти зниклого чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого громадянина Панасюка Сергія Петровича, 10 липня 1980 року народження, жителя Луцька. Чоловік, 21 вересня в обідню пору пішов з місця роботи, за адресою: вулиця Івана Франка та не повернувся. На зв'язок не виходить, де перебуває – невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: 43 роки, зріст 170-175 см, волосся світло-русе.

Був одягнений: джинси синього кольору, кросівки бежевого кольору з червоними вставками, футболка блакитного кольору, куртка тонка, блакитного кольору.

"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Луцьк, розшук, поліція
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