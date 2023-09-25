Росіяни намагались перейти кордон на Харківщині і облаштувати укріплення, – ДПСУ

Росіяни намагались перейти кордон на Харківщині і облаштувати укріплення, – ДПСУ
На одній з ділянок кордону з рф на Харківщині прикордонники з "Гвардії наступу" разом із бійцями ЗСУ витіснили російських загарбників за межі України.

Про це пише Українська правда з посиланням на Державну прикордонну службу.

У Куп’янському районі наземна та повітряна розвідки бригади "Сталевий кордон" виявили спроби росіян укріпитися.

Будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону.

Розвідники ДПСУ вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебувало близько півтора десятка російських зайд.

Прикордонники спільно з бійцями однієї з танкових бригад спланували спільні заходи з витіснення ворога за межі державного кордону.

Повідомляється, що кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, захисники відкрили вогонь із танків та мінометів.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російський диктатор Володимир Путін наказав голові Міноборони рф Сергію Шойгу зупинити контрнаступ українських сил до початку жовтня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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