Луцькрада просить президента не забирати ПДФО військових

Луцькрада просить президента не забирати ПДФО військових
Депутати Луцької міської ради підтримали текст звернення до президента і Уряду з вимогою не вилучати з місцевих бюджетів кошти податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Про це повідомляє "Суспільне".

Текст звернення підтримали більшість депутатів.

У документі зазначили, що Луцька громада за 2023 рік отримала понад 176 млн грн лише "військового" ПДФО.

Як розповів у коментарі голова Ігор Поліщук, якщо ініціатива Уряду знайде підтримку у Верховній раді, то з 1 жовтня 2023 року бюджет громади може втратити 60 мільйонів гривень.

"Вимагаємо залишити 64% доходів від ПДФО у місцевих громадах (і ще 15% – на рівні областей), як це зараз передбачено чинним законодавством і ухвалити закони, які легітимізують витрати місцевих громад на потреби оборони і безпеки", — йдеться у зверненні, яке Луцькрада направила до центральних органів влади.

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Теги: ПДФО, військові, бюджет, Луцька міська рада
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