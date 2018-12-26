Луцькрада просить президента не забирати ПДФО військових





Про це повідомляє



Текст звернення підтримали більшість депутатів.



У документі зазначили, що Луцька громада за 2023 рік отримала понад 176 млн грн лише "військового" ПДФО.



Як розповів у коментарі голова Ігор Поліщук, якщо ініціатива Уряду знайде підтримку у Верховній раді, то з 1 жовтня 2023 року бюджет громади може втратити 60 мільйонів гривень.



"Вимагаємо залишити 64% доходів від ПДФО у місцевих громадах (і ще 15% – на рівні областей), як це зараз передбачено чинним законодавством і ухвалити закони, які легітимізують витрати місцевих громад на потреби оборони і безпеки", — йдеться у зверненні, яке Луцькрада направила до центральних органів влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Луцької міської ради підтримали текст звернення до президента і Уряду з вимогою не вилучати з місцевих бюджетів кошти податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.Про це повідомляє "Суспільне" Текст звернення підтримали більшість депутатів.У документі зазначили, що Луцька громада за 2023 рік отримала понад 176 млн грн лише "військового" ПДФО.Як розповів у коментарі голова, якщо ініціатива Уряду знайде підтримку у Верховній раді, то з 1 жовтня 2023 року бюджет громади може втратити 60 мільйонів гривень."Вимагаємо залишити 64% доходів від ПДФО у місцевих громадах (і ще 15% – на рівні областей), як це зараз передбачено чинним законодавством і ухвалити закони, які легітимізують витрати місцевих громад на потреби оборони і безпеки", — йдеться у зверненні, яке Луцькрада направила до центральних органів влади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію