Удар по Одесі: під завалами зерносховища знайшли тіла двох людей
Сьогодні, 14:05
Дві людини загинули внаслідок нічної атаки росіян по Одеській області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що тіла знайшли під завалами зруйнованого зерносховища.
"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Згодом Кіпер повідомив, що під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що тіла знайшли під завалами зруйнованого зерносховища.
"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Згодом Кіпер повідомив, що під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назвали найбільших порушників пасажирських перевезень на Волині
Сьогодні, 14:26
У Львові ексочільник оборонного заводу напередодні вторгнення росії «роззброював» ППО , – СБУ
Сьогодні, 14:15
Удар по Одесі: під завалами зерносховища знайшли тіла двох людей
Сьогодні, 14:05
Луцькрада просить президента не забирати ПДФО військових
Сьогодні, 13:30
У 35-річного волинянина з гаража викрали автомобіль
Сьогодні, 13:27
Медіа