Удар по Одесі: під завалами зерносховища знайшли тіла двох людей





Про це Олег Кіпер.



Він зазначив, що тіла знайшли під завалами зруйнованого зерносховища.



"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.



Згодом Кіпер повідомив, що під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дві людини загинули внаслідок нічної атаки росіян по Одеській області Про це повідомив голова Одеської ОВАВін зазначив, що тіла знайшли під завалами зруйнованого зерносховища."На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.Згодом Кіпер повідомив, що під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.

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