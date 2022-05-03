Удар по Одесі: під завалами зерносховища знайшли тіла двох людей

Удар по Одесі: під завалами зерносховища знайшли тіла двох людей
Дві людини загинули внаслідок нічної атаки росіян по Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що тіла знайшли під завалами зруйнованого зерносховища.

"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Згодом Кіпер повідомив, що під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.
Удар по Одесі: під завалами зерносховища знайшли тіла двох людей

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Теги: Одеса, обстріл
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