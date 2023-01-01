Вночі окупанти атакували Одещину

Вночі окупанти атакували Одещину
У ніч на 25 вересня сили оборони збили 19 дронів типу "Shahed" та 11 "Калібрів".

Прот це повідомляють Сили оборони півдня.

"Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість - в небі над Одещиною", - йдеться в повідомленні.

Проте є влучання. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Без постраждалих.

"Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вночі окупанти атакували Одещину
Сьогодні, 08:20
"Енергосистема України витримає і цю зиму", - голова правління "Укренерго" Кудрицький
Сьогодні, 07:28
Жан Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу з боротьби
Сьогодні, 06:01
У Єгипті під водою знайшли храм Афродіти
Сьогодні, 03:56
У США під час продажу собаки загинули трирічний малюк та двоє дорослих
Сьогодні, 02:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вночі окупанти атакували Одещину
Сьогодні, 08:20
 0
"Енергосистема України витримає і цю зиму", - голова правління "Укренерго" Кудрицький
Сьогодні, 07:28
 0
Жан Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу з боротьби
Сьогодні, 06:01
 0
У Єгипті під водою знайшли храм Афродіти
Сьогодні, 03:56
 0
У США під час продажу собаки загинули трирічний малюк та двоє дорослих
Сьогодні, 02:34
 0
Медіа
відео
1/8