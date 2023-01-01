Вночі окупанти атакували Одещину

У ніч на 25 вересня сили оборони збили 19 дронів типу "Shahed" та 11 "Калібрів".Прот це повідомляють Сили оборони півдня."Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість - в небі над Одещиною", - йдеться в повідомленні.Проте є влучання. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Без постраждалих."Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.