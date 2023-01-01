"Енергосистема України витримає і цю зиму", - голова правління "Укренерго" Кудрицький





Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, - повідомляє



"Ми вже сьогодні були б готові транспортувати зимові обсяги електроенергії, під зимове споживання. Триває дуже активна, інтенсивна кампанія ремонтна і відновлювальна на електростанціях", - повідомив він.



Кудрицький також зазначив, що було значно підсилено інженерний захист всіх видів енергооб’єктів магістрального рівня в системі, аби захистити підстанції та електростанції від потенційних російських атак.



"Маючи за плечима досвід минулої зими, вже навряд чи ворог може чимось нас здивувати. Тому, думаю, зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов'язані з обстрілами. Але енергосистема не розвалиться, буде працювати і справимося", - наголосив він.



Щодо можливих відключень світла, Кудрицький наголосив, що це буде залежати від характеру, масштабу і успішності обстрілів. За його словами, найскладнішою буде ситуація у прифронтових регіонах, які заживлюються від резервної мережі.



"Ми не знаємо, якими будуть ці параметри, яку тактику буде застосовувати ворог. Але все, що можливо було зробити, щоб підготуватися, було зроблено. І ми продовжуємо зараз збільшувати запас міцності в енергосистемі для того, якщо навіть масовані обстріли і будуть, мінімізувати їхні наслідки", - підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАК "Укренерго" готова вже сьогодні покрити зимове споживання електроенергії. Можуть виникнути складнощі, пов’язані з російськими обстрілами, але "енергосистема не розвалиться".Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, - повідомляє Цензор.НЕТ "Ми вже сьогодні були б готові транспортувати зимові обсяги електроенергії, під зимове споживання. Триває дуже активна, інтенсивна кампанія ремонтна і відновлювальна на електростанціях", - повідомив він.Кудрицький також зазначив, що було значно підсилено інженерний захист всіх видів енергооб’єктів магістрального рівня в системі, аби захистити підстанції та електростанції від потенційних російських атак."Маючи за плечима досвід минулої зими, вже навряд чи ворог може чимось нас здивувати. Тому, думаю, зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов'язані з обстрілами. Але енергосистема не розвалиться, буде працювати і справимося", - наголосив він.Щодо можливих відключень світла, Кудрицький наголосив, що це буде залежати від характеру, масштабу і успішності обстрілів. За його словами, найскладнішою буде ситуація у прифронтових регіонах, які заживлюються від резервної мережі."Ми не знаємо, якими будуть ці параметри, яку тактику буде застосовувати ворог. Але все, що можливо було зробити, щоб підготуватися, було зроблено. І ми продовжуємо зараз збільшувати запас міцності в енергосистемі для того, якщо навіть масовані обстріли і будуть, мінімізувати їхні наслідки", - підсумував він.

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