У Єгипті під водою знайшли храм Афродіти





Про це повідомляє



Дослідження проводила команда підводних археологів на чолі з Франком Годдіо.



Вони досліджували південний канал міста, де величезні кам’яні блоки стародавнього храму Амона впали через катаклізми тисячі років тому. Під час експедиції знайшли дорогоцінні предмети, які належать скарбниці храму: срібні ритуальні інструменти, золоті прикраси, тощо.



Також археологи виявили підземні споруди, які підтримувалися добре збереженими дерев’янами стовпами та балками. Вчені відносять їх до 5 ст. до нашої ери.



На схід від храму Амона виявили грецьке святилище, присвячене Афродіті. У ньому містилися бронзові та керамічні предмети.



"Це свідчить про те, що греки, яким було дозволено торгувати та оселятися в місті за часів фараонів династії Саїт (664–525 рр. до н. е.), мали свої святилища для своїх власних богів", – повідомили в Європейському інституті підводної археології.



Також це вказує на присутність грецьких найманців у цьому районі.



Залишки Тоніс-Гераклеона сьогодні розташовані за 7 км від узбережжя Єгипту. Це місто протягом століть було найбільшим портом Єгипту на Середземному морі до заснування Александрії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля єгипетського узбережжя в стародавньому портовому місті Тоніс-Геракліон у затоці Абукір археологи виявили храм Афродіти.Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на CNN.Дослідження проводила команда підводних археологів на чолі з Франком Годдіо.Вони досліджували південний канал міста, де величезні кам’яні блоки стародавнього храму Амона впали через катаклізми тисячі років тому. Під час експедиції знайшли дорогоцінні предмети, які належать скарбниці храму: срібні ритуальні інструменти, золоті прикраси, тощо.Також археологи виявили підземні споруди, які підтримувалися добре збереженими дерев’янами стовпами та балками. Вчені відносять їх до 5 ст. до нашої ери.На схід від храму Амона виявили грецьке святилище, присвячене Афродіті. У ньому містилися бронзові та керамічні предмети."Це свідчить про те, що греки, яким було дозволено торгувати та оселятися в місті за часів фараонів династії Саїт (664–525 рр. до н. е.), мали свої святилища для своїх власних богів", – повідомили в Європейському інституті підводної археології.Також це вказує на присутність грецьких найманців у цьому районі.Залишки Тоніс-Гераклеона сьогодні розташовані за 7 км від узбережжя Єгипту. Це місто протягом століть було найбільшим портом Єгипту на Середземному морі до заснування Александрії.

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