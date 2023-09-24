У Єгипті під водою знайшли храм Афродіти

У Єгипті під водою знайшли храм Афродіти
Біля єгипетського узбережжя в стародавньому портовому місті Тоніс-Геракліон у затоці Абукір археологи виявили храм Афродіти.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на CNN.

Дослідження проводила команда підводних археологів на чолі з Франком Годдіо.

Вони досліджували південний канал міста, де величезні кам’яні блоки стародавнього храму Амона впали через катаклізми тисячі років тому. Під час експедиції знайшли дорогоцінні предмети, які належать скарбниці храму: срібні ритуальні інструменти, золоті прикраси, тощо.

Також археологи виявили підземні споруди, які підтримувалися добре збереженими дерев’янами стовпами та балками. Вчені відносять їх до 5 ст. до нашої ери.

На схід від храму Амона виявили грецьке святилище, присвячене Афродіті. У ньому містилися бронзові та керамічні предмети.

"Це свідчить про те, що греки, яким було дозволено торгувати та оселятися в місті за часів фараонів династії Саїт (664–525 рр. до н. е.), мали свої святилища для своїх власних богів", – повідомили в Європейському інституті підводної археології.

Також це вказує на присутність грецьких найманців у цьому районі.

Залишки Тоніс-Гераклеона сьогодні розташовані за 7 км від узбережжя Єгипту. Це місто протягом століть було найбільшим портом Єгипту на Середземному морі до заснування Александрії.

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