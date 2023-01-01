У США під час продажу собаки загинули трирічний малюк та двоє дорослих
Сьогодні, 02:34
В американському місті Джексонвілл, штат Флорида, сталася стрілянина через суперечку під час продажу собаки.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.
У поліції заявили, що п'ятеро людей, включно з 3-річною дитиною, пішли в розкішний житловий комплекс, щоб зустрітися з невідомими особами щодо продажу собаки.
Під час сварки почалася стрілянина, у результаті якої троє людей, серед яких малюк, отримали поранення, несумісні з життям.
Зазначається, що двоє вбитих були дорослими, а одному пораненому було за 20 років. Їхні імена поки не розголошуються.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.
У поліції заявили, що п'ятеро людей, включно з 3-річною дитиною, пішли в розкішний житловий комплекс, щоб зустрітися з невідомими особами щодо продажу собаки.
Під час сварки почалася стрілянина, у результаті якої троє людей, серед яких малюк, отримали поранення, несумісні з життям.
Зазначається, що двоє вбитих були дорослими, а одному пораненому було за 20 років. Їхні імена поки не розголошуються.
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