ЗСУ за три місяці навчаться запускати німецькі ракети Taurus





Про це пише



Німецький уряд уже кілька місяців обговорює можливість поставити Україні німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus. Як вважає оглядач BILD Бйорн Штріцель, недавнє рішення США направити Києву ракети ATACMS може вплинути і на позицію Берліна. Раніше там говорили, що узгоджуватимуть усі постачання зброї зі США, і висловлювали занепокоєння тим, що ракети можуть бути використані для ударів по території рф.



“Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus) тепер недійсні, — сказав BILD оборонний експерт партії ВДП Маркус Фабер. — Розум підказує, що Taurus мають бути поставлені негайно. ... Те, наскільки крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно після атаки на штаб російського Чорноморського флоту”.



За інформацією BILD, навіть якщо Taurus і постачатиме найближчим часом, проблемою стане тривалий термін навчання на них українських військових. Ракети виробляють на заводі компанії MBDA у Шробенхаузені. Виробник вважає, що на підготовку ЗСУ до запуску Taurus піде близько трьох місяців.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три місяці знадобиться українським військовим, щоб навчитись запускати німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus.Про це пише УНН з посиланням на BILD.Німецький уряд уже кілька місяців обговорює можливість поставити Україні німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus. Як вважає оглядач BILD Бйорн Штріцель, недавнє рішення США направити Києву ракети ATACMS може вплинути і на позицію Берліна. Раніше там говорили, що узгоджуватимуть усі постачання зброї зі США, і висловлювали занепокоєння тим, що ракети можуть бути використані для ударів по території рф.“Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus) тепер недійсні, — сказав BILD оборонний експерт партії ВДП Маркус Фабер. — Розум підказує, що Taurus мають бути поставлені негайно. ... Те, наскільки крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно після атаки на штаб російського Чорноморського флоту”.За інформацією BILD, навіть якщо Taurus і постачатиме найближчим часом, проблемою стане тривалий термін навчання на них українських військових. Ракети виробляють на заводі компанії MBDA у Шробенхаузені. Виробник вважає, що на підготовку ЗСУ до запуску Taurus піде близько трьох місяців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію