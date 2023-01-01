Україна та Польща мають намір створити військово-медичний центр





Про це розповів директор Військово-медичного інституту у Варшаві генерал Гжегож Гелерак, - повідомляє



Як зазначив польський генерал, рішення про створення масштабного хабу у військово-медичній сфері між обома країнами було прийнято під час зустрічі представників ЗС України і Польщі, зокрема, керівників медичних ланок в обох арміях.



Гелерак зазначив, що ця співпраця, з одного боку, базуватиметься на отриманні й аналізі інформації щодо характеру, роду і масштабів санітарних втрат, що мають місце під час війни в Україні.



"З іншого боку, ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків. Ми готові співпрацювати, щоб на підставі українського та польського досвіду і можливостей в перспективі найближчих 3-5 років ми разом створили великий хаб військово-медичної служби",- підкреслив директор Військово-медичного інституту у Варшаві.



За його словами, реалізація цього проєкту з польської сторони перебуває на етапі розгляду в Міністерстві національної оборони Польщі.



"Ми розраховуємо, що у перспективі кількох наступних тижнів ми перейдемо до фази виконання цього задуму",- констатував генерал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київ і Варшава працюють над створенням великого військово-медичного хабу, метою якого буде обмін досвідом, а також надання практичної допомоги, що важливо в умовах війни.Про це розповів директор Військово-медичного інституту у Варшаві генерал Гжегож Гелерак, - повідомляє "Укрінформ". Як зазначив польський генерал, рішення про створення масштабного хабу у військово-медичній сфері між обома країнами було прийнято під час зустрічі представників ЗС України і Польщі, зокрема, керівників медичних ланок в обох арміях.Гелерак зазначив, що ця співпраця, з одного боку, базуватиметься на отриманні й аналізі інформації щодо характеру, роду і масштабів санітарних втрат, що мають місце під час війни в Україні."З іншого боку, ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків. Ми готові співпрацювати, щоб на підставі українського та польського досвіду і можливостей в перспективі найближчих 3-5 років ми разом створили великий хаб військово-медичної служби",- підкреслив директор Військово-медичного інституту у Варшаві.За його словами, реалізація цього проєкту з польської сторони перебуває на етапі розгляду в Міністерстві національної оборони Польщі."Ми розраховуємо, що у перспективі кількох наступних тижнів ми перейдемо до фази виконання цього задуму",- констатував генерал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію