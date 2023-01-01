На окупованій Донеччині запровадили військову цензуру

На окупованій Донеччині запровадили військову цензуру
На окупованій росією частині Донецької області запровадили «військову цензуру та комендантську годину».

Про це повідомляє Informator.UA.

Відповідний "указ" видав ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.

В "указі" йдеться, що жителі окупованої частини Донеччини не мають перебувати на вулиці та в інших громадських місцях із понеділка, 25 вересня, з 23:00 до 04:00. Під час комендантської години заборонено рух транспорту за відсутності спеціальної перепустки.

Запроваджена окупантами військова цензура передбачає прослуховування телефонних розмов, читання листів та інтернет-листування співробітниками ФСБ. Також в окупованій частині Донецької області заборонили проводити мітинги, страйки, демонстрації та інші масові заходи.

Крім того, "чиновникам", "бюджетникам" і колишнім військовослужбовцям заборонено виїжджати за кордон без відповідної заяви, яку потрібно подати керівництву за місяць.

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