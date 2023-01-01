На окупованій Донеччині запровадили військову цензуру
Сьогодні, 22:47
На окупованій росією частині Донецької області запровадили «військову цензуру та комендантську годину».
Про це повідомляє Informator.UA.
Відповідний "указ" видав ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.
В "указі" йдеться, що жителі окупованої частини Донеччини не мають перебувати на вулиці та в інших громадських місцях із понеділка, 25 вересня, з 23:00 до 04:00. Під час комендантської години заборонено рух транспорту за відсутності спеціальної перепустки.
Запроваджена окупантами військова цензура передбачає прослуховування телефонних розмов, читання листів та інтернет-листування співробітниками ФСБ. Також в окупованій частині Донецької області заборонили проводити мітинги, страйки, демонстрації та інші масові заходи.
Крім того, "чиновникам", "бюджетникам" і колишнім військовослужбовцям заборонено виїжджати за кордон без відповідної заяви, яку потрібно подати керівництву за місяць.
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Про це повідомляє Informator.UA.
Відповідний "указ" видав ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.
В "указі" йдеться, що жителі окупованої частини Донеччини не мають перебувати на вулиці та в інших громадських місцях із понеділка, 25 вересня, з 23:00 до 04:00. Під час комендантської години заборонено рух транспорту за відсутності спеціальної перепустки.
Запроваджена окупантами військова цензура передбачає прослуховування телефонних розмов, читання листів та інтернет-листування співробітниками ФСБ. Також в окупованій частині Донецької області заборонили проводити мітинги, страйки, демонстрації та інші масові заходи.
Крім того, "чиновникам", "бюджетникам" і колишнім військовослужбовцям заборонено виїжджати за кордон без відповідної заяви, яку потрібно подати керівництву за місяць.
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