Латвія планує будувати загородження на кордоні з Білоруссю навіть на болотах

Латвія планує будувати загородження на кордоні з Білоруссю навіть на болотах
Латвія в межах заходів зі зміцнення кордону з Білоруссю планує будувати навіть на болотах.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс під час відвідування східного латвійського кордону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр зазначив, що будівництво загородження на сухопутній частині кордону планується завершити цього року, а на болотах – наступного. На болотистих ділянках загородження розташовуватимуться, наприклад, на понтонах.

За його словами, будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю планується завершити до серпня наступного року.

Водночас, як зазначив Козловскіс, для охорони кордону необхідне не тільки загородження, тому необхідно закуповувати і встановлювати технічні засоби.

Раніше уряд Латвії ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.

Крім того, Естонія відправила до Латвії представників Департаменту поліції та прикордонної охорони для протидії нелегалам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Латвія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Латвія планує будувати загородження на кордоні з Білоруссю навіть на болотах
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 вересня
Сьогодні, 20:00
Крим нашпигований російською ППО, але не може впоратися з західними ракетами, – Ігнат
Сьогодні, 19:21
Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі, – міністр оборони Польщі
Сьогодні, 18:07
Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
Латвія хоче заборонити автомобілям із реєстрацією в рф і Білорусі перебувати в країні Латвія хоче заборонити автомобілям із реєстрацією в рф і Білорусі перебувати в країні
22 вересень, 18:07
Латвія передає Україні весь свій флот вертольотів, – прем’єр Латвія передає Україні весь свій флот вертольотів, – прем’єр
21 червень, 15:40
Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО
05 травень, 12:40
Крим нашпигований російською ППО, але не може впоратися з західними ракетами, – Ігнат Крим нашпигований російською ППО, але не може впоратися з західними ракетами, – Ігнат
Сьогодні, 19:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Латвія планує будувати загородження на кордоні з Білоруссю навіть на болотах
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Крим нашпигований російською ППО, але не може впоратися з західними ракетами, – Ігнат
Сьогодні, 19:21
 0
Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі, – міністр оборони Польщі
Сьогодні, 18:07
 0
Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8