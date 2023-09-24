Латвія планує будувати загородження на кордоні з Білоруссю навіть на болотах





Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс під час відвідування східного латвійського кордону, повідомляє



Міністр зазначив, що будівництво загородження на сухопутній частині кордону планується завершити цього року, а на болотах – наступного. На болотистих ділянках загородження розташовуватимуться, наприклад, на понтонах.



За його словами, будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю планується завершити до серпня наступного року.



Водночас, як зазначив Козловскіс, для охорони кордону необхідне не тільки загородження, тому необхідно закуповувати і встановлювати технічні засоби.



Раніше уряд Латвії ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.



Крім того, Естонія відправила до Латвії представників Департаменту поліції та прикордонної охорони для протидії нелегалам.

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