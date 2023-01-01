Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 вересня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.



У Луцьку - хмарно з проясненнями. Дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.



Народний прогноз погоди: наші пращури цього дня вивчали листя берези й дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 25 вересня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями значний дощ, вдень дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.У Луцьку - хмарно з проясненнями. Дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.наші пращури цього дня вивчали листя берези й дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

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