Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 вересня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 25 вересня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями значний дощ, вдень дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.
У Луцьку - хмарно з проясненнями. Дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.
Народний прогноз погоди: наші пращури цього дня вивчали листя берези й дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.
У Луцьку - хмарно з проясненнями. Дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.
Народний прогноз погоди: наші пращури цього дня вивчали листя берези й дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.
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