Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 вересня
У понеділок, 25 вересня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями значний дощ, вдень дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями. Дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.

Народний прогноз погоди: наші пращури цього дня вивчали листя берези й дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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