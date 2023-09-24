Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі, – міністр оборони Польщі

Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі, – міністр оборони Польщі
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про намір зробити Військо польське найсильнішою сухопутною армією в Європі: польська армія може налічувати 300 тисяч солдатів.

Про це заявив Блащак під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії, пише Українська правда з посиланням на "Польське радіо".

Присягу в суботу склали близько 850 бійців Збройних сил Польщі. Це найбільша група серед 4,4 тисяч вояків, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

Військо польське, переконаний Блащак, буде найсильнішою сухопутною армією в Європі.

Він підкреслив, що важливо стримати агресора, аби росія не наважилася зайти до Польщі.

"А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини", - сказав Блащак.

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Теги: Росія, Україна, війна, Польща
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