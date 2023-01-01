Крим нашпигований російською ППО, але не може впоратися з західними ракетами, – Ігнат

Крим нашпигований російською ППО, але не може впоратися з західними ракетами, – Ігнат
Крим нашпигований російськими системами протиповітряної оборони. Проте вони не можуть справитися з західними ракетами, які має Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, останні результати ударів по тимчасово окупованому півострову демонструють, наскільки потрібними і дієвими для України зараз є крилаті ракети партнерів.

Речник впевнений, що Україна зможе отримати далекобійні ракети ATACMS від США, бо все більше з'являється новин про це. Він висловив сподівання, що Німеччина також передасть свої Taurus

"Тепер у нас є така ж зброя і ще краща. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них є "супер ППО". Так, якась кількість, може, і збивається, але, як ми бачимо, ракети долітають. Крим, який нашпигований засобами ППО, не може впоратися з крилатими ракетами західного виробництва", - сказав Ігнат.

Удар по штабу у Севастополі

ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Севастополі. СтратКом ЗСУ підтвердив успішну операцію, а Сили спецоперацій повідомили, що удар був завданий, коли у штабі проходила нарада командування російського флоту.

Як стверджують ЗМІ, військові використали для удару ракети Storm Shadow. При цьому окупанти заявляють, що у Криму було збито 5 ракет.

За словами керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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