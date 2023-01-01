Більшість українців йтимуть на пенсію у 63 роки

В Україні пенсійний вік для жінок і чоловіків однаковий – 60 років. Однак вийти на пенсію у 60 з кожним роком можуть дедалі менше українців – бракує страхового стажу.Про це повідомили у Пенсійному фонді України.Тому для більшості наших громадян доступною буде лише пенсія у 63 роки. А комусь доведеться працювати і до 65.Страховий стаж – головний параметр виходу пенсію. Якщо його бракує, то, навіть маючи високу зарплату, людина не зможе вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Доведеться чекати до 65, або, у кращому разі, до 63 років. Причому з кожним роком стати пенсіонером у 60 буде усе важче, а отже, дедалі менше українців виходитимуть на пенсію в такому віці.Справа в тому, що в Україні з кожним роком додається рік до страхового стажу, який необхідний для виходу пенсію в належні законом 60 років. І якщо цього року можна вийти на пенсію у 60, маючи лише 30 років страхового стажу, то вже з наступного року можна буде стати пенсіонером лише з 31 роком стажу, а у 2028 – лише з 35 роками.