Скільки українців готові повернутися додому після війни: результати соцопитування





Про це свідчать результати проведеного опитування Лабораторії законодавчих ініціатив, - повідомляє



У дослідженні йдеться про показник у 67%, проте він може змінюватись, адже біженці дедалі більше вкорінюються за кордоном.



За словами аналітика Володимира Скрипця, дві третини українців живуть в окремих оселях, до 44% стверджують, що навіть можуть дозволити собі оренду.



Проте 68% респондентів отримують допомогу від країни, де проживають. Тому підтримка є визначальною в рішенні надалі лишатися там. Її скасування після війни може підштовхнути біженців до повернення, вважають в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН Україн.



Інший важливий аспект, що впливає на рішення українців повертатися, соціальний: родичі та друзі. Саме цей фактор може стати вирішальним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 70% українців, які виїхали за кордон на тлі війни, планують повернутися на батьківщину після завершення військових дій.Про це свідчать результати проведеного опитування Лабораторії законодавчих ініціатив, - повідомляє U-NEWS У дослідженні йдеться про показник у 67%, проте він може змінюватись, адже біженці дедалі більше вкорінюються за кордоном.За словами аналітика Володимира Скрипця, дві третини українців живуть в окремих оселях, до 44% стверджують, що навіть можуть дозволити собі оренду.Проте 68% респондентів отримують допомогу від країни, де проживають. Тому підтримка є визначальною в рішенні надалі лишатися там. Її скасування після війни може підштовхнути біженців до повернення, вважають в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН Україн.Інший важливий аспект, що впливає на рішення українців повертатися, соціальний: родичі та друзі. Саме цей фактор може стати вирішальним.

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