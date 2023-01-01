Скільки українців готові повернутися додому після війни: результати соцопитування

Скільки українців готові повернутися додому після війни: результати соцопитування
Майже 70% українців, які виїхали за кордон на тлі війни, планують повернутися на батьківщину після завершення військових дій.

Про це свідчать результати проведеного опитування Лабораторії законодавчих ініціатив, - повідомляє U-NEWS.

У дослідженні йдеться про показник у 67%, проте він може змінюватись, адже біженці дедалі більше вкорінюються за кордоном.

За словами аналітика Володимира Скрипця, дві третини українців живуть в окремих оселях, до 44% стверджують, що навіть можуть дозволити собі оренду.

Проте 68% респондентів отримують допомогу від країни, де проживають. Тому підтримка є визначальною в рішенні надалі лишатися там. Її скасування після війни може підштовхнути біженців до повернення, вважають в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН Україн.

Інший важливий аспект, що впливає на рішення українців повертатися, соціальний: родичі та друзі. Саме цей фактор може стати вирішальним.

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