Скільки українців готові повернутися додому після війни: результати соцопитування
Сьогодні, 01:15
Майже 70% українців, які виїхали за кордон на тлі війни, планують повернутися на батьківщину після завершення військових дій.
Про це свідчать результати проведеного опитування Лабораторії законодавчих ініціатив, - повідомляє U-NEWS.
У дослідженні йдеться про показник у 67%, проте він може змінюватись, адже біженці дедалі більше вкорінюються за кордоном.
За словами аналітика Володимира Скрипця, дві третини українців живуть в окремих оселях, до 44% стверджують, що навіть можуть дозволити собі оренду.
Проте 68% респондентів отримують допомогу від країни, де проживають. Тому підтримка є визначальною в рішенні надалі лишатися там. Її скасування після війни може підштовхнути біженців до повернення, вважають в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН Україн.
Інший важливий аспект, що впливає на рішення українців повертатися, соціальний: родичі та друзі. Саме цей фактор може стати вирішальним.
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Про це свідчать результати проведеного опитування Лабораторії законодавчих ініціатив, - повідомляє U-NEWS.
У дослідженні йдеться про показник у 67%, проте він може змінюватись, адже біженці дедалі більше вкорінюються за кордоном.
За словами аналітика Володимира Скрипця, дві третини українців живуть в окремих оселях, до 44% стверджують, що навіть можуть дозволити собі оренду.
Проте 68% респондентів отримують допомогу від країни, де проживають. Тому підтримка є визначальною в рішенні надалі лишатися там. Її скасування після війни може підштовхнути біженців до повернення, вважають в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН Україн.
Інший важливий аспект, що впливає на рішення українців повертатися, соціальний: родичі та друзі. Саме цей фактор може стати вирішальним.
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