Курс валют у Луцьку 25 вересня
Сьогодні, 09:25
25 вересня готівковий курс долара становить 37.72, продають його за 38.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.70, а продають за 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 9.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.70, а продають за 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 9.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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