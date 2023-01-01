Минулої доби захисники знищили 420 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,



танків − 4 667 (+5) од,



бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,



артилерійських систем − 6 260 (+27) од,



РСЗВ − 791 (+2) од,



засобів ППО − 533 (+2) од,



літаків – 315 (+0) од,



гелікоптерів – 316 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,



крилатих ракет − 1 518 (+0) од,



кораблів/катерів − 20 (+0) од,



підводних човнів − 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,



спеціальної техніки − 918 (+4) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України ліквідували 420 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,танків − 4 667 (+5) од,бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,артилерійських систем − 6 260 (+27) од,РСЗВ − 791 (+2) од,засобів ППО − 533 (+2) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,крилатих ракет − 1 518 (+0) од,кораблів/катерів − 20 (+0) од,підводних човнів − 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,спеціальної техніки − 918 (+4) од.Дані уточнюються.

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