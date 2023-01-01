Минулої доби захисники знищили 420 окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 420 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
танків − 4 667 (+5) од,
бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,
артилерійських систем − 6 260 (+27) од,
РСЗВ − 791 (+2) од,
засобів ППО − 533 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,
крилатих ракет − 1 518 (+0) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,
спеціальної техніки − 918 (+4) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
танків − 4 667 (+5) од,
бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,
артилерійських систем − 6 260 (+27) од,
РСЗВ − 791 (+2) од,
засобів ППО − 533 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,
крилатих ракет − 1 518 (+0) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,
спеціальної техніки − 918 (+4) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Минулої доби захисники знищили 420 окупантів
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 25 вересня
Сьогодні, 09:25
На Запоріжжі українські захисники успішно відбили атаки росіян в районі населеного пункту Роботине , – Генштаб
Сьогодні, 09:06
Вночі окупанти атакували Одещину
Сьогодні, 08:20
Медіа