Уночі українські воїни збили 19 «шахедів» та 11 крилатих ракет «калібр»





Про це



Пуски «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), «калібрів» – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» – із району Севастополя.



Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:



– 12 крилатих ракет морського базування «Калібр»;



– 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»;



– 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».



Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:



– 11 крилатих ракет «калібр»;



– 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».



Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.



За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.



Нагадаємо, що вночі 25 вересня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами «калібр», протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та ударними БпЛА типу «Shahed».Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.Пуски «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), «калібрів» – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» – із району Севастополя.– 12 крилатих ракет морського базування «Калібр»;– 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»;– 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:– 11 крилатих ракет «калібр»;– 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.Нагадаємо, що вночі 25 вересня окупанти атакували Одещину

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію