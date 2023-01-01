Уночі українські воїни збили 19 «шахедів» та 11 крилатих ракет «калібр»
Сьогодні, 09:47
У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами «калібр», протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та ударними БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Пуски «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), «калібрів» – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» – із району Севастополя.
Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:
– 12 крилатих ракет морського базування «Калібр»;
– 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»;
– 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:
– 11 крилатих ракет «калібр»;
– 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.
За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.
Нагадаємо, що вночі 25 вересня окупанти атакували Одещину.
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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Пуски «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), «калібрів» – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» – із району Севастополя.
Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:
– 12 крилатих ракет морського базування «Калібр»;
– 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»;
– 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:
– 11 крилатих ракет «калібр»;
– 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.
За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.
Нагадаємо, що вночі 25 вересня окупанти атакували Одещину.
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