Помер народний депутат, ексголова волинської цукроварні Андрій Іванчук

Помер народний депутат, ексголова волинської цукроварні Андрій Іванчук
Помер народний депутат України Андрій Іванчук, який у 2003–2004 рр. працював головою правління ВАТ «Володимирцукор».

Про смерть народного обранця на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у 2003–2004 рр. Андрій Іванчук працював головою правління ВАТ «Володимирцукор».

ДОВІДКОВО:

Андрій Володимирович Іванчук — український політик. Народний депутат України. Член партії «Народний фронт», депутатської групи «Довіра». Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Народився 16 червня 1973 року. У 1991 році закінчив середню школу імені Василя Стефаника в Коломиї. Опісля вступив до Чернівецького державного університету імені Федьковича на юридичний факультет. Закінчив його у 1996 році за спеціальністю "Правознавство".

З 2012 до 2014 року був народним депутатом України VII скликання від партії "Батьківщина". З 2014 — депутат VIII скликання від "Народного фронту". У 2019 році був обраний до Верховної ради IX скликання як самовисуванець від 88 округу. З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи "Довіра". Не входив до складу жодного комітету.


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Теги: Народний депутат, смерть
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