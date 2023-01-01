Помер народний депутат, ексголова волинської цукроварні Андрій Іванчук
Сьогодні, 10:17
Помер народний депутат України Андрій Іванчук, який у 2003–2004 рр. працював головою правління ВАТ «Володимирцукор».
Про смерть народного обранця на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що у 2003–2004 рр. Андрій Іванчук працював головою правління ВАТ «Володимирцукор».
ДОВІДКОВО:
Андрій Володимирович Іванчук — український політик. Народний депутат України. Член партії «Народний фронт», депутатської групи «Довіра». Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
Народився 16 червня 1973 року. У 1991 році закінчив середню школу імені Василя Стефаника в Коломиї. Опісля вступив до Чернівецького державного університету імені Федьковича на юридичний факультет. Закінчив його у 1996 році за спеціальністю "Правознавство".
З 2012 до 2014 року був народним депутатом України VII скликання від партії "Батьківщина". З 2014 — депутат VIII скликання від "Народного фронту". У 2019 році був обраний до Верховної ради IX скликання як самовисуванець від 88 округу. З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи "Довіра". Не входив до складу жодного комітету.
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Про смерть народного обранця на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що у 2003–2004 рр. Андрій Іванчук працював головою правління ВАТ «Володимирцукор».
ДОВІДКОВО:
Андрій Володимирович Іванчук — український політик. Народний депутат України. Член партії «Народний фронт», депутатської групи «Довіра». Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
Народився 16 червня 1973 року. У 1991 році закінчив середню школу імені Василя Стефаника в Коломиї. Опісля вступив до Чернівецького державного університету імені Федьковича на юридичний факультет. Закінчив його у 1996 році за спеціальністю "Правознавство".
З 2012 до 2014 року був народним депутатом України VII скликання від партії "Батьківщина". З 2014 — депутат VIII скликання від "Народного фронту". У 2019 році був обраний до Верховної ради IX скликання як самовисуванець від 88 округу. З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи "Довіра". Не входив до складу жодного комітету.
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