Студенти-фармацевти з Луцька виготовили для військових більше двох тонн мазей і чаїв. ВІДЕО





Як розповілаЛариса Радько, перші пакетики трав’яного чаю та мазі почала робити з учнями для захисників ще у 2014 році.



Лікувальну ранозагоювальну мазь для бійців виготовляють за стародавнім українським рецептом. "З давніх-давен ним користувалися, — говорить викладачка, — Колись робили олійні витяжки з трав і таким чином лікували, гоїли рани. Почали додавати віск, прополіс, смалець. І таким чином виходить мазь, яка дуже гарно лікує рани".



Віск та прополіс студентам безплатно привозять місцеві пасічники, смалець — приносять небайдужі волиняни.



Другокурсник Назар Кубюк разом з одногрупниками, які навчаються на фармацевтів, допомагає важити та розкладати у спеціальну посудину свіжозварену мазь.



"Вони (військові — ред.) все для нас роблять, вони нас захищають. Відповідно ми, що можемо, те і робимо. Мішаємо, накладаємо і відправляємо для ЗСУ. При любій рані просто відкрити, намазати і воно дуже добре все загоює. Це природнє", — каже студент.



Зі слів Лариси Редько, у вільний від навчання час 150 студентів-фармацевтів коледжу виготовляють і трав’яні чаї для військових. Збирають трави на чай під час літніх канікул, далі сушать, восени їх ріжуть та фасують у пакетики.



Студентка Христина Юхно розповіла, що фасують військовим кілька видів чаїв: протизастудні, імунозміцнюючі та вітамінні.



"Запах чаю дуже приємний, трав’яний. Він є відхаркувальний, протизапальним. М’ята, липа і дуже багато різних трав. Більша частина групи тут, щоб допомогти нашій армії, адже вони захищають нас, вони роблять все для перемоги", — додала студентка.



На передову мазі та чаї передають через волонтерів. Іноді військові самі приходять до медколеджу. Сергій Мартинюк зараз служить в 100-тій бригаді територіальної оборони. Каже:мазь від волинських студентів носить у парамедичній сумці разом з турнікетами та бинтами.



"З 2014 року я користуюся цими мазями. І вони дійсно загоюють рани. Вона реально за 2-3 дні заживляє", — каже боєць.



Сергій Мартинюк каже: мазі та чаї повезе також побратимам з 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



За словами викладачки Лариси Радько, виготовляти чаї і мазі для військових разом зі студентами не припинятимуть до завершення повномасштабної війни.

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