У Луцьку «на гарячому» спіймали 21-річного наркозбувача. ФОТО

У Луцьку поліцейські затримали наркозбувача, у якого вилучили заборонених речовин на 200 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Незаконний промисел 21-річного зловмисника, який тимчасово мешкає у Луцьку, припинили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП та слідчими Луцького районного управління поліції.У п’ятницю, 22 вересня, поліцейські «на гарячому» спіймали збувача наркотичних та психотропних речовин. При ньому виявили декілька закладок з Альфа «PVP», які зловмисник залишав для своїх «клієнтів».Під час першочергових слідчих дій з залученням службової собаки вдалося також встановити місцезнаходження 48-ми раніше схованих фігурантом закладок, в них знаходилось понад 300 г психотропної речовини Альфа «PVP». Усе це вилучили та скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 200 тисяч гривень.Правоохоронці з’ясували, що чоловік забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів. Він здійснював відправлення оптових партій заборонених речовин у інші області України, окрім того, виконував роль «закладчика» - отримував наркотичні та психотропні речовини, фасував їх та реалізовував згідно раніше отриманих замовлень методом залишення «закладок».Наркозбувача затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування у справі триває.